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婚宴倒數計時 玄彬、孫藝真燙金白紗喜帖曝光

娛樂新聞組╱綜合報導
玄彬(左)、孫藝真婚宴細節保密到家。(圖：Netflix提供)
玄彬(左)、孫藝真婚宴細節保密到家。(圖：Netflix提供)

南韓藝人玄彬、孫藝真婚宴定在3月底在華克山莊舉行，但細節保密到家，現在距離婚禮尚有半個月時間，足球選手李同國已率先收到邀請，在Instagram曝光玄彬與孫藝真的喜帖。

綜合媒體報導，根據李同國曝光的照片，只見喜帖採白色素面，設計典雅；在鏡頭前的李同國卻露出苦惱表情，其妻則以老公的口吻發文「都只有演員到場的地方，我可以去嗎？陷入苦惱的同國爸爸，幹嘛苦惱啦！就這樣苦惱了一陣子決定『我要去了』。」

玄彬、孫藝真的喜帖正面與背面都沒有圖案，只有燙金漆的封印，在南韓屬於邀請的最高禮...
玄彬、孫藝真的喜帖正面與背面都沒有圖案，只有燙金漆的封印，在南韓屬於邀請的最高禮節。（視頻截圖）

李同國表示，喜帖是玄彬的工作團隊親自派送到自己手裡，並且玄彬還給自己帶了話，期待他一起去見證屬於他和孫藝真的幸福。

報導指出，喜帖正面與背面都沒有圖案，上面只有燙金漆的封印，這是屬於邀請的最高禮節；另外，在喜帖的包裝上面，其實附帶著白紗穿透著包裝。白色包裝，搭配白紗穿過，再配合金漆封印，可說是獨一無二的存在，也是代表著送出來的是獨一無二的幸福。

喜帖曝光後引起網友熱議，紛紛表示看到實體喜帖才感覺到「他們真的要結婚了」，也有許多人驚訝，玄彬、孫藝真夫妻倆平時看似和體壇沒交集，交友圈卻如此之廣，連足球國手也認識，令網友期待「婚禮上必定眾星雲集」。

玄彬、孫藝真婚宴定3月底在華克山莊舉行，細節保密到家。（視頻截圖）
玄彬、孫藝真婚宴定3月底在華克山莊舉行，細節保密到家。（視頻截圖）

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