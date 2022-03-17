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美劇「柏青哥」洛杉磯首映 李敏鎬自認跳舞白癡

娛樂新聞組／綜合報導
李敏鎬首次拍美劇「柏青哥」，角色亦正亦邪。(路透)
李敏鎬首次拍美劇「柏青哥」，角色亦正亦邪。(路透)

影視串流平台Apple TV+新劇「柏青哥」（Pachinko）25日上架，男主角李敏鎬等人17日在洛杉磯出席世界首映會。首次接拍美劇的李敏鎬，談到劇中片頭的跳舞場面時，自認是跳舞白癡，呼籲粉絲切勿太期待。

綜合媒體報導，「柏青哥」在洛杉磯首映，主角李敏鎬、尹汝貞、金敏荷、鄭恩彩、美籍韓裔男星Jin Ha、「玩命關頭9」（Fast & Furious 9）日裔女星澤井杏奈及南果步等現身。「黑天鵝」（Black Swan）金像影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）也以嘉賓身分出席，場面星光熠熠。劇中扮演尹汝貞孫兒的Jin Ha，特別穿上傳統韓服，十分搶鏡。

李敏鎬過往在韓劇總是扮演貴公子，這次打破形象，增重化身與犯罪組織有掛勾的權勢商人高漢水。李敏鎬承認「柏青哥」的角色與他以往作品分別很大，「是比較黑暗的角色，但我相信每個人都有好與壞的一面，我的角色是由好到壞，甚至可說是惡魔」。

「柏青哥」在洛杉磯舉行首映。(路透)
「柏青哥」在洛杉磯舉行首映。(路透)

提到「柏青哥」的片頭，主角聚集在柏青哥店隨著輕快的音樂跳舞，李敏鎬笑說這不算是跳舞，只是一些動作，「粉絲都知道我是跳舞白癡，不用太期待」。

「柏青哥」改編自韓裔美籍作家李珉貞全球暢銷同名小說，內容描述日本殖民朝鮮時期，跨世代、跨文化的悲歡離合、異地自我認同的困境與無畏民族壓力下所產生的深刻情感。全劇8集，夾雜英韓日3種語言。

娜塔莉波曼出席「柏青哥」首映。(路透)
娜塔莉波曼出席「柏青哥」首映。(路透)

韓裔 洛杉磯 日裔

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