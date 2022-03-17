和林志玲都是高顏值大嫂團 上戶彩19年前水手服照出土

「隔壁的阿力」上戶彩（左）不滿松本潤，打算離家出走。(取材自myVideo)

在日劇 「隔壁的阿力」中松本潤和上戶彩在劇中飾演的「暖心夫婦」發揮正義感不斷解決鄰居家的問題，上戶彩的角色大受好評。其實上戶彩和松本潤從高中時代就是私交良好的前後輩，有許多共同好友，周圍有人開玩笑說：「你們兩個要演夫婦？」但上戶彩認為正是因為身後的友誼，在拍攝現場總是能直接說出想法，即使被對方提醒「集中注意力」也不會在意，對於每天來自編劇遊川和彦或松本潤點出不同問題，她反倒樂在其中，她還提到私下與家人的相處模式，意外和劇中情節非常相似！

上戶彩和林志玲 一樣，都是日本放浪兄弟「高顏值大嫂團」之一，上戶彩2012年嫁給EXILE團長HIRO後陸續生下兩個孩子，並繼續維持演藝事業，恰巧她在劇中也和松本潤育有一對兒女，她飾演一位工作表現亮眼、對於家中大小事也得心應手的職業婦女。

上戶彩19年前嫩照。(取材自Instagram)

她表示自己原本是不看著對手戲演員就難以認真說出台詞的人，「但那樣太溫柔了，所以被要求『不要看老公的臉』 、『講話是從背後放箭的感覺』。」一開始覺得困難，但後來她發現這才像「家人」，笑言：「不是成為完美嬌妻，這才有真實感。因為現實中我在家也是這樣啊！」

在劇中飾演越南 移民的女星Sonim近日曬出19年前舊照引發一波熱議，原來是她當年和上戶彩共演日劇「高校教師」的合照，照片中2人都穿著高中生水手服，展現清純可愛的青春活力，其中上戶彩還頂著一頭短髮造型，讓網友直呼：「太懷念了！」也有粉絲表示：「2人現在還是一樣可愛啊！」Sonim另外也放出2人最近因「隔壁的阿力」再度相遇的合照，感嘆19年後還能共演：「簡直就是命運的安排！」