我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭平民走路一半遭俄軍轟炸 砲決瞬間畫面曝光

南美「犯罪遊客」鎖定豪宅偷遍東部後 轉戰加州作案

深田恭子確診後神隱 突PO餵奶照網驚呆

娛樂新聞組／綜合報導
深田恭子突PO餵奶照，不少網友都以為她已經悄悄當媽。 （取材自Instagram）
深田恭子突PO餵奶照，不少網友都以為她已經悄悄當媽。 （取材自Instagram）

39歲日本女星深田恭子在日本演藝圈長紅多年，聲勢不墜。去年5月傳出罹患「適應障礙症」停工幾個月，隨後復工不久，在今年1月卻傳出確診新冠肺炎，只能待在家休養，讓粉絲擔憂不已。事隔兩個月，深田恭子日前更新近況，照片卻引發熱烈討論。

深田恭子自從宣布確診後一直神隱，事隔兩個多月她再度於社群平台更新近況，並放上一張手抱嬰兒的「餵奶照」，手勢看起來非常熟練，而她低頭望著小孩，溫柔的表情飄出濃濃母愛，不少網友都以為她已經悄悄當媽。由於日媒曾爆出她今年將和富商男友杉本宏之邁入婚姻，所以這畫面讓網友全驚呆，引發熱烈討論。

深田恭子透露，其實是妹妹最近生下寶寶，而她也升格當阿姨。不過深田恭子認真的模樣仍獲粉絲讚賞，紛紛期待何時才會輪到她當媽，並稱讚她未來一定是個好媽媽。

據日刊體育報導，深田恭子2019年認愛大五歲的男友杉本宏之，小倆口感情生活十分低調。深田恭子去年罹患適應障礙症停工，杉本宏之在她休養的這三個月相當照顧，兩人感情急速升溫，也動了結婚的念頭，希望能在今年步入禮堂，建立一個幸福的家庭，這也讓戀情不小心曝光。近來更有人出面爆料，兩人今年會辦理結婚登記，對於生小孩也已有共識。

日本 社群 復工

上一則

庾澄慶祝兒子20歲生日 洩哈利「不顧反對」

下一則

李榮浩與妻分開300天 視訊楊丞琳僅2次

延伸閱讀

日媒：北韓又試射 不排除為彈道飛彈

日媒：北韓又試射 不排除為彈道飛彈
納豆出院了 右半身仍無力待復健 短期不會馬上回演藝圈

納豆出院了 右半身仍無力待復健 短期不會馬上回演藝圈
瘋傳大S閃退演藝圈？經紀人闢謠：工作都在洽談中

瘋傳大S閃退演藝圈？經紀人闢謠：工作都在洽談中
Angelababy密會富商被隔離？網上要求偷拍「做核酸照」

Angelababy密會富商被隔離？網上要求偷拍「做核酸照」

熱門新聞

大S（左）與具俊曄相鄰而坐顯得有些嬌羞。（截圖自Youtube）

24年前大S「南韓約會具俊曄」畫面曝光 粉紅泡泡冒不停　

2022-03-10 01:25
Cammi現在長相。(取材自Instagram)

16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」

2022-03-12 03:00
王菲對感情相當勇敢。（取材自微博）

演藝圈神復合CP 王菲、謝霆鋒「窗邊激吻」最經典

2022-03-09 02:30

49歲鄭秀文曬素顏健身照 緊身衣更顯肌肉線條

2022-03-09 08:07
許久不見的王菲難得曝光了新照片。（取材自微博）

王菲近照曝光 52歲狀態超好 對鏡頭淺笑溫柔恬靜

2022-03-13 03:28
方媛在抖音曬出初中舊照。（取材自微博）

從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

2022-03-16 08:57

超人氣

更多 >
涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮
嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」
從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說
美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發