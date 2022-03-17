深田恭子確診後神隱 突PO餵奶照網驚呆

深田恭子突PO餵奶照，不少網友都以為她已經悄悄當媽。 （取材自Instagram）

39歲日本 女星深田恭子在日本演藝圈長紅多年，聲勢不墜。去年5月傳出罹患「適應障礙症」停工幾個月，隨後復工 不久，在今年1月卻傳出確診新冠肺炎，只能待在家休養，讓粉絲擔憂不已。事隔兩個月，深田恭子日前更新近況，照片卻引發熱烈討論。

深田恭子自從宣布確診後一直神隱，事隔兩個多月她再度於社群 平台更新近況，並放上一張手抱嬰兒的「餵奶照」，手勢看起來非常熟練，而她低頭望著小孩，溫柔的表情飄出濃濃母愛，不少網友都以為她已經悄悄當媽。由於日媒曾爆出她今年將和富商男友杉本宏之邁入婚姻，所以這畫面讓網友全驚呆，引發熱烈討論。

深田恭子透露，其實是妹妹最近生下寶寶，而她也升格當阿姨。不過深田恭子認真的模樣仍獲粉絲讚賞，紛紛期待何時才會輪到她當媽，並稱讚她未來一定是個好媽媽。

據日刊體育報導，深田恭子2019年認愛大五歲的男友杉本宏之，小倆口感情生活十分低調。深田恭子去年罹患適應障礙症停工，杉本宏之在她休養的這三個月相當照顧，兩人感情急速升溫，也動了結婚的念頭，希望能在今年步入禮堂，建立一個幸福的家庭，這也讓戀情不小心曝光。近來更有人出面爆料，兩人今年會辦理結婚登記，對於生小孩也已有共識。