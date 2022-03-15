我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海疫情嚴峻 3月21日起入境航班分流成都、廈門等12地

英國18日起 取消所有新冠入境限制

木村心美古典出輯 工藤靜香幕後推手

記者李姿瑩／綜合報導
木村心美的音樂成就媽媽功不可沒。（圖：環球音樂提供）
木村心美的音樂成就媽媽功不可沒。（圖：環球音樂提供）

日劇男神木村拓哉的女兒、女星木村心美（Cocomi）推出古典樂專輯「de l’amour」，她日前為中、港、台媒體線上導聆，全程以流利英語分享自己與國際音樂家的合作感想。她透露小時候媽媽工藤靜香就常在家中放「Ave Maria」，成為她學習之路最棒的養分。這次她選擇收錄從小到大最常聽到的曲子，讓第一張專輯充滿不同的意義和感覺。

工藤靜香對木村心美、木村光希姊妹栽培不遺餘力，在競爭激烈的日本社會中，她一手安排孩子學習外語、樂器，同時細心照顧孩子們的飲食，讓女兒們成為內外兼修的出色人才。木村心美在全外語和音樂包圍的環境中成長，如今精通日、英、法語，多年來專攻修習長笛，年僅20歲就已經成為長笛演奏家。

木村心美從小學習音樂。（取材自Instagram）
木村心美從小學習音樂。（取材自Instagram）

順利以模特兒身分出道後，木村心美沒有放棄她的音樂夢想，邀請多名享譽國際的音樂家一起合作錄製「de l’amour」，在專輯中與她合奏。木村心美跨海邀情中國鋼琴神童牛牛一起上線，年紀相仿的他們大方展現對彼此的欣賞之情。雖然礙於疫情，他們只能透過網路完成合奏，但音樂超越國界，木村心美大讚：「聽到成品的時候覺得他120%地呈現了我們討論的內容，實在不敢相信有多完美。」

外傳「de l’amour」是工藤靜香動用人脈為木村心美圓夢的成果，但木村心美的長笛實力早就獲得國際肯定，正如專輯的法語名稱是「愛的」，木村心美希望能透過悠揚樂聲，讓更多人接觸古典音樂，並感受到她對這些曲目的喜愛。

木村心美時常和長笛自拍。（取材自Instagram）
木村心美時常和長笛自拍。（取材自Instagram）

日劇 疫情 古典樂

上一則

李亞鵬雙喜臨門 再婚又當爸 曬1家3口照

下一則

馬思純曬照慶生 大喊現在最幸福

延伸閱讀

哈爾科夫年輕音樂家面帶笑容 留在被圍家鄉援助他人

哈爾科夫年輕音樂家面帶笑容 留在被圍家鄉援助他人
李宇春生日發文：音樂與人群仍會讓我熱淚盈眶

李宇春生日發文：音樂與人群仍會讓我熱淚盈眶
18歲蘿菕暴紅 1天500萬次點擊 凱蒂佩芮：上帝賜予嗓音

18歲蘿菕暴紅 1天500萬次點擊 凱蒂佩芮：上帝賜予嗓音
華裔音樂家、 演員 Geoffrey Lee離世 享年70歲

華裔音樂家、 演員 Geoffrey Lee離世 享年70歲

熱門新聞

大S（左）與具俊曄相鄰而坐顯得有些嬌羞。（截圖自Youtube）

24年前大S「南韓約會具俊曄」畫面曝光 粉紅泡泡冒不停　

2022-03-10 01:25
Cammi現在長相。(取材自Instagram)

16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」

2022-03-12 03:00
謝忻無修圖的身材曝光。圖／讀者提供

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

2022-03-06 11:31
具俊曄宣布將與大S結婚。(取材自微博)

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

2022-03-07 19:57
王菲對感情相當勇敢。（取材自微博）

演藝圈神復合CP 王菲、謝霆鋒「窗邊激吻」最經典

2022-03-09 02:30

49歲鄭秀文曬素顏健身照 緊身衣更顯肌肉線條

2022-03-09 08:07

超人氣

更多 >
紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇
南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓
紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕
馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭

馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭
網友虧孫兒要成韓國人 大S前婆婆張蘭回應了

網友虧孫兒要成韓國人 大S前婆婆張蘭回應了