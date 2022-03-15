木村心美古典出輯 工藤靜香幕後推手

木村心美的音樂成就媽媽功不可沒。（圖：環球音樂提供）

日劇 男神木村拓哉的女兒、女星木村心美（Cocomi）推出古典樂 專輯「de l’amour」，她日前為中、港、台媒體線上導聆，全程以流利英語分享自己與國際音樂家的合作感想。她透露小時候媽媽工藤靜香就常在家中放「Ave Maria」，成為她學習之路最棒的養分。這次她選擇收錄從小到大最常聽到的曲子，讓第一張專輯充滿不同的意義和感覺。

工藤靜香對木村心美、木村光希姊妹栽培不遺餘力，在競爭激烈的日本社會中，她一手安排孩子學習外語、樂器，同時細心照顧孩子們的飲食，讓女兒們成為內外兼修的出色人才。木村心美在全外語和音樂包圍的環境中成長，如今精通日、英、法語，多年來專攻修習長笛，年僅20歲就已經成為長笛演奏家。

木村心美從小學習音樂。（取材自Instagram）

順利以模特兒身分出道後，木村心美沒有放棄她的音樂夢想，邀請多名享譽國際的音樂家一起合作錄製「de l’amour」，在專輯中與她合奏。木村心美跨海邀情中國鋼琴神童牛牛一起上線，年紀相仿的他們大方展現對彼此的欣賞之情。雖然礙於疫情 ，他們只能透過網路完成合奏，但音樂超越國界，木村心美大讚：「聽到成品的時候覺得他120%地呈現了我們討論的內容，實在不敢相信有多完美。」

外傳「de l’amour」是工藤靜香動用人脈為木村心美圓夢的成果，但木村心美的長笛實力早就獲得國際肯定，正如專輯的法語名稱是「愛的」，木村心美希望能透過悠揚樂聲，讓更多人接觸古典音樂，並感受到她對這些曲目的喜愛。