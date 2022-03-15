我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海疫情嚴峻 3月21日起入境航班分流成都、廈門等12地

英國18日起 取消所有新冠入境限制

松田聖子女兒為愛輕生 巨乳小三曝光

記者李姿瑩／綜合報導
小島美優被指是神田沙也加和前山剛久之間的小三。（取材自推特）
小島美優被指是神田沙也加和前山剛久之間的小三。（取材自推特）

日本女星松田聖子的女兒神田沙也加去年跳樓尋短，讓松田聖子和前夫神田正輝肝腸寸斷。神田沙也加留下遺書，其中一封寫給男友前山剛久，證實她是為愛走上絕路。她因無法忍受男友劈腿和言語暴力，最終走上絕路。如今在網友肉搜下，前山剛久的「小三」身分曝光，正是寫真女星小島美優。

小島美優擁有火辣身材，目前正活躍於寫真界。神田沙也加雖然知名度大勝，但她面對前山剛久心情不好時就吼她「去死」，讓有情緒障礙的她被壓垮。前山剛久也被爆出遊說神田沙也加自行減少用藥，多重因素下導致她最終情緒失控。

神田沙也加直到輕生前都對前山剛久深愛不移，在遺書中提到受不了男友與「偶像A小姐」過從甚密。如今「偶像A小姐」被起底是小島美優，小島美優日前已經道歉，澄清和前山剛久感情結束後就再無瓜葛。但網友認為她是逼死神田沙也加的加害者，不停留言咒罵她會有報應。

前山剛久已經暫停所有演藝活動，松田聖子無心再追究這些內情，喪女之痛幾乎擊垮她，緊急停工為愛女操辦後事。根據「女性SEVEN」報導，松田聖子正在為神田沙也加尋覓墓地，今後不願再和女兒分開，希望能藉由家族式墓地在另一個世界相聚。

松田聖子的晚餐秀突然中止，為了履約，她已經決定好復工的日期，特地發信向後援會的粉絲報告。她在信中也提到了失去女兒的悲痛，今後將透過歌聲寄託思女之情。

神田沙也加和前山剛久一起合作「窈窕淑女」。（取材自推特）
神田沙也加和前山剛久一起合作「窈窕淑女」。（取材自推特）

復工 日本

上一則

阿湯太愛問 「剪刀手」被戴普搶走

下一則

情人節曬愛…納豆爆出院 經紀人這麼說

延伸閱讀

橙縣克雷默中學 副校長校園內輕生

橙縣克雷默中學 副校長校園內輕生
女星為愛輕生 男友外遇對象「巨乳寫真妹」慘遭肉搜

女星為愛輕生 男友外遇對象「巨乳寫真妹」慘遭肉搜
T.O.P認5年前受挫曾輕生 即將暫別BIGBANG

T.O.P認5年前受挫曾輕生 即將暫別BIGBANG
兒30歲未婚 父絕望輕生遺書交給執勤武警

兒30歲未婚 父絕望輕生遺書交給執勤武警

熱門新聞

大S（左）與具俊曄相鄰而坐顯得有些嬌羞。（截圖自Youtube）

24年前大S「南韓約會具俊曄」畫面曝光 粉紅泡泡冒不停　

2022-03-10 01:25
Cammi現在長相。(取材自Instagram)

16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」

2022-03-12 03:00
謝忻無修圖的身材曝光。圖／讀者提供

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

2022-03-06 11:31
具俊曄宣布將與大S結婚。(取材自微博)

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

2022-03-07 19:57
王菲對感情相當勇敢。（取材自微博）

演藝圈神復合CP 王菲、謝霆鋒「窗邊激吻」最經典

2022-03-09 02:30

49歲鄭秀文曬素顏健身照 緊身衣更顯肌肉線條

2022-03-09 08:07

超人氣

更多 >
紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇
南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓
紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕
馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭

馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭
網友虧孫兒要成韓國人 大S前婆婆張蘭回應了

網友虧孫兒要成韓國人 大S前婆婆張蘭回應了