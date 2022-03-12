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「在車上」橫掃日本奧斯卡 西島秀俊出道30年首稱帝

記者李姿瑩／綜合報導
38--電影「在車上」在第45屆日本電影學院獎一口氣拿下八獎。(取材自推特)
38--電影「在車上」在第45屆日本電影學院獎一口氣拿下八獎。(取材自推特)

被視為「日本奧斯卡」的第45屆日本電影學院獎出爐，由西島秀俊主演的「在車上」全壘打，入圍8項全部獲獎，成為本屆最大贏家。西島秀俊出道30年首擒日本奧斯卡影帝，感性承諾要終身奉獻給日本電影。

由濱口龍介執導的「在車上」改編自村上春樹同名短篇小說，先前就拿下金球獎最佳外語片，並獲得美國奧斯卡四大提名。「在車上」又在日本電影學院獎一口氣抱回最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳男主角、最佳攝影、最佳燈光、最佳音效、最佳剪輯，再加上三浦透子另獲新人獎，強勁之勢無片能出其右。

西島秀俊出道30年首擒日本奧斯卡影帝。(取材自推特)
西島秀俊出道30年首擒日本奧斯卡影帝。(取材自推特)

西島秀俊獲得影帝肯定，從去年得主草彅剛手中接下獎座。除了感謝，他更提及典禮當天正好是311大地震11周年，有感於世界紛亂，西島秀俊希望透過「在車上」的獲獎，傳達人與人之間的羈絆等重大意義。「我今後仍想繼續參與貼近人生、貼近人和讓人能夠抱持希望的作品，我願意將自己奉獻給日本電影界。」

影后則由有村架純抱走，她和菅田將暉主演「花束般的戀愛」，在日本創下近3500萬美元的票房佳績。她同樣是第一次在日本奧斯卡封后，謙稱未來會持續精進自己，繼續珍惜一起戰鬥的夥伴。

有村架純擊敗強敵抱走日本奧斯卡影后。(取材自推特)
有村架純擊敗強敵抱走日本奧斯卡影后。(取材自推特)

最佳男、女配角分別由鈴木亮平、清原果耶出線，星光熠熠成為粉絲熱議話題。

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