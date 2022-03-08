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「魷魚遊戲」李政宰 獨立精神獎再奪視帝

記者蘇詠智／綜合報導
李政宰獲「獨立精神獎」「最佳有劇本新影集男演員」大獎，他透過視頻發表感言。（視頻截圖）
李政宰獲「獨立精神獎」「最佳有劇本新影集男演員」大獎，他透過視頻發表感言。（視頻截圖）

轟動歐美的「魷魚遊戲」，在美國再下一城，男主角李政宰獲「獨立精神獎」增設才第二年的電視類「最佳有劇本新影集男演員」大獎，他表示因為在南韓有工作的關係，只能特別錄一段影片發表感言，遺憾不能親自到場領獎。他除了再次感謝全球喜愛「魷魚遊戲」的觀眾和Netflix及該劇團隊，也透露第二季很快會跟大家見面。

李政宰上月底剛剛在美國演員工會獎上和鄭好娟一起摘得「視帝」和「視后」。

「獨立精神獎」曾是美國獨立製片業最高榮譽，去年起增設了幾項電視類的獎。今年出席頒獎典禮的星光陣容頗強，克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、安德魯加菲（Andrew Garfield）、楊紫瓊等都來共襄盛舉。

瑪姫葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）自編自導的「失去的女兒」（The Lost Daughter）則是最大贏家，拿下最佳影片、導演、劇本等三獎；日本名導濱口竜介的「在車上」先前已經獲得金球獎最佳外語片肯定，如今又獲得獨立精神獎的「最佳國際電影」，被看好在即將於月底登場的奧斯卡再度囊括獎項。

影帝、影后分別由「紅色火箭」（Red Rocket）賽門雷克斯（Simon Rex）和「#狂野48小時」（Zola）泰勒佩奇（Taylour Paige）奪得。

魷魚遊戲 導演 金球獎

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