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金秀賢受盡委屈當場飆淚 神演技震撼片場

記者楊起鳳／綜合報導
金秀賢演大學生。（圖：八大提供）
金秀賢演大學生。（圖：八大提供）

韓星金秀賢在韓劇「某一天」飾演因涉嫌謀殺而入監服刑的大學生，車勝元扮演層次低階的三流律師、為金秀賢擔任辯護人，兩大重磅A咖首度合作互尬演技，不僅粉絲期待，金秀賢、車勝元更在參與演出後，大讚拍攝「某一天」讓他們再次成長。在首集劇情中，金秀賢被抓進警局，面對檢察官訊問，他忍不住哭喊自己沒有殺人，慌張、手足無措的神情，讓同一場戲的楊慶元都感到震撼，直呼：「太驚訝了！」他說，這一幕拍完，在場的所有人都鼓掌叫好。

車勝元演律師。（圖：八大提供）
車勝元演律師。（圖：八大提供）

2022最新強檔韓劇「某一天」劇情描述大學生金秀賢因檢警、媒體未審先定罪、而引發一連串悲慘遭遇，終於在外人眼中的三流律師車勝元奔走查訪之下，讓案情露出一線曙光；談到拍攝被抓去警局的場景，金秀賢苦笑說，當時要看好多人眼色，鏡頭上臉部表情有些扭曲。

由於劇中哭戲不少，金秀賢會在拍戲現場專注醞釀情緒，把受盡委屈的情緒全力展現出來。在宣傳時曾被問及，遇到委曲的事情會忍住還是會說出來？金秀賢回應說：「如果我忍住能讓事情過去，對所有人沒有太大負擔的話，我會做這樣的選擇。」

「愛的迫降」中傻氣軍官楊慶元也客串演出。（圖：八大提供）
「愛的迫降」中傻氣軍官楊慶元也客串演出。（圖：八大提供）

在首集登場人物中，令粉絲們眼睛一亮的小混混角色「朴斗植」，是由在「愛的迫降」飾演玄彬部下的傻氣官兵楊慶元扮演，他被金秀賢點名開玩笑說：「在監獄裡受盡他的折磨。」楊慶元從搞笑角色變成耍狠欺凌金秀賢人物，反差極大也讓粉絲們驚喜。

楊慶元談到因「某一天」推出後，朋友看到他的演出表示厭惡，直說「你真的太壞了！」起初自己還覺得為何朋友會有這反應，直到劇情接近高潮尾聲，他終於明白：「聽到這樣的話讓我很開心，對曾經罵過我的朋友表示感謝。」

楊慶元自揭個性像「玻璃心」敏感脆弱，但這回詮釋劇中的強悍角色用盡心思，他解釋，監獄是一個弱肉強食的地方，遇到金秀賢這樣的單純大學生，就是慘遭修理的對象，但碰上金成圭這種視為「監獄王」地位的角色，就會閃得遠遠的，他笑言這就是所謂的「欺善怕惡」。

監獄 韓劇 檢察官

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