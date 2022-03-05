徐睿知才剛公開道歉 被爆一家都惡鄰

徐睿知再度被爆出負面行徑。（取材自Instagram）

南韓 女星徐睿知復出之路崎嶇，她日前才發出道歉聲明，為了過去的黑歷史謝罪，沒想到又被鄰居爆料，指她一家人都是惡鄰，再度讓網友質疑徐睿知的品行。

徐睿知正投入新戲「夏娃的醜聞」，為了不讓過去的負面新聞連累收視率，她特地發出道歉聲明，承諾未來表現會更加成熟。但鄰居爆料，徐睿知父母占用公共空間，私自在樓梯間設置狗柵欄，徐睿知來找爸媽時，車子到處亂停，造成鄰居莫大困擾。

鄰居為了維護自身權益，多次與徐睿知父母發生爭執，指控徐爸爸動手推人。鄰居後來找徐睿知當面對質，認出她是藝人，但徐睿知先是否認，過沒幾天卻帶著經紀公司的律師到場，想要參與協調糾紛。

鄰居表示，徐睿知一開始態度不錯，認真聽他抗議四年來的不便。本以為雙方可以就此和解，但徐睿知似乎不放心，最後竟回了一句：「你應該不會PO網吧？」讓鄰居對她的道歉產生疑慮。

這段爆料被媒體曝光後，徐睿知的經紀公司回應，認為一切純屬誤會。「徐睿知的家人知道鄰居不滿後，馬上就表達歉意了。至於道歉是否真心，這部分是對方的感受，我們不知道該如何回應，事發後沒多久徐家就搬走了，問題其實已經圓滿解決。」