趙寅成出外景 鄉下奶奶想作媒 40歲男神嘆「無法結婚」

趙寅成40歲還是黃金單身漢。(圖：愛奇藝國際站提供)

南韓 實境綜藝「偶然成為社長」第二季由車太鉉、趙寅成經營超市，開播嘉賓找來金宇彬、李光洙和林周煥當工讀生。趙寅成出道23年，終於開通Instagram帳號，首則貼文就是宣傳「偶然成為社長2」。

「偶然成為社長」講述男人偶然成了鄉村超市的社長，鄉下爺爺奶奶們面對大明星們不改直率，直球提問40歲趙寅成怎麼還沒結婚。他也正面回應：「不是不結，是無法結。」奶奶驚訝不解：「應該很多人想要這麼帥的女婿啊！」趙寅成聽了只能害羞搖頭。

奶奶還好奇其他員工都有結婚嗎？趙寅成回：「車太鉉有呀，孩子都生三個了。」熱情的奶奶大呼可惜：「本來想幫忙作媒的。」

金宇彬打工模樣帥氣。(圖：愛奇藝國際站提供)

擔任服務生的金宇彬超懂收服地方奶奶們的心，不但點餐時會牽起奶奶的手，當奶奶稱讚他們「又高又帥，來這裡真好，還可以看到演員」，金宇彬立刻嘴甜回：「奶奶現在更像演員呢，保養得很好喔！」逗得奶奶們心花怒放。

李光洙在算帳時幫了大忙。(圖：愛奇藝國際站提供)

而李光洙平常給人天兵形象，沒想到擔任櫃台結帳卻幫了大忙，讓社長車太鉉相當滿意。話說車太鉉在結算第一天的營業額時，算到一半竟然多按了一個數字，眼看一切必須要歸零重算，這時李光洙告知解決辦法的「刪除鍵」，按下去刪除成功，頓時讓五個大男人歡呼還拍手。