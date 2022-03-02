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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

身為軍人子女 李英愛捐8萬美元助烏克蘭

記者陳建嘉／綜合報導
李英愛不捨受戰火波及的烏克蘭孩子們，捐出1億韓元。（取材自Instagram）
李英愛不捨受戰火波及的烏克蘭孩子們，捐出1億韓元。（取材自Instagram）

俄羅斯出兵烏克蘭，戰事迄今已一周仍未停歇，向來熱心公益的南韓女星李英愛，日前因不捨受到戰火波及的孩童與當地居民，捐出1億韓元（約8.3萬美元），此事直到烏克蘭駐韓大使德米特羅在推特上公開善舉，才將此事傳開。

俄烏開打後，有不少殘酷的戰爭轟炸照片傳出，令人看得怵目驚心，韓媒「OSEN」報導，德米特羅公開李英愛給烏克蘭國民的一封信，李英愛先是介紹自己是南韓演員，也是軍人子女，父親曾參與韓戰，「我身為一名參戰勇士的家人，比任何人都能深刻感受到戰爭的殘酷」，期盼戰爭趕緊停止，她會持續祈禱烏克蘭和平、所有烏克蘭人都平安無事，並不忘幫他們打氣，「希望熱愛自由與和平的烏克蘭人民不要忘記希望和勇氣」，讓烏克蘭駐韓大使直呼感動。她的善心義舉公開後，讓不少南韓網友大讚她有愛心。

李英愛出道以來致力於做公益，在新冠肺炎爆發後，她曾向孤兒院、獨居老人以及殘疾人士等弱勢團體捐贈超過2億韓元；也曾向首爾峨山醫院捐贈了1億韓元，用於支付小兒科患者的治療費用以及支援為新冠肺炎辛苦鬥爭的醫療人員，2017年南韓浦項及伊朗地震時，也曾捐款各5000萬韓元給地震受災戶，行善不遺餘力。

烏克蘭 南韓 新冠肺炎

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