不識李政宰 美媒無禮提問 鄭好娟大方化解

李政宰(右)、鄭好娟以「魷魚遊戲」拿下美國演員工會獎視帝、視后，卻傳出被美媒無禮提問。（Getty Images）

Netflix「魷魚遊戲 」全球熱度高居不下，李政宰、鄭好娟更打破紀錄，在美國演員工會獎抱回視帝與視后大獎，但他們事後接受美國媒體訪問時，竟被無禮提問，新聞畫面流出後，南韓 網友也非常生氣。

美媒「Access Hollywood」在後台訪問李政宰、鄭好娟，「現在你們是演員工會的得獎者，最懷念未成名前的什麼事情？」不過兩人早已在亞洲都是家喻戶曉的影帝、名模，兩人表情略顯尷尬，但鄭好娟立刻以英文回應「沒有，但我很開心現在擁有這個獎座了」，態度自然大器，讓不少網友讚賞。

許多支持他們的粉絲，還特地在該則新聞影片下，用英文逐一條列他們過往得獎的輝煌事蹟，反駁這名記者形容他們時用的「anonymous（無名氏）」，認為記者沒做功課就發問，很沒禮貌。

不過「魷魚遊戲」在美國獲得大獎，確實鼓舞了無數亞洲演員。在美國工作多年的韓裔 演員吳珊卓、葛麗塔李在會後衝到「魷魚遊戲」劇組身邊，祝賀李政宰、鄭好娟拿下帝后，葛麗塔李看到鄭好娟爆哭，還立刻用韓文跟她說「別哭，妳很棒」，吳珊卓也在旁溫暖打氣，畫面相當感動。