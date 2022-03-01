韓媒：玄彬3.30迎娶孫藝真 宴客只邀親友

玄彬和孫藝真即將成為夫妻。（圖：Netflix提供）

韓星玄彬和孫藝真即將在3月完婚，雖然他們不肯透露更多細節，但隨著下訂場地、兩家置辦婚宴禮品，早就讓他們的婚期和結婚場地曝光。JTBC電視台搶先爆料，指玄彬要在3月30日迎娶孫藝真。

據報導，玄彬與孫藝真的婚禮由於是非公開，僅會邀請家人、親戚與好友，不過大合照的時間與新郎、新娘訪問的部分則不會安排。

先前已經有韓媒披露他們選定首爾華克山莊的Aston House舉行戶外花園婚禮，但玄彬和孫藝真的經紀公司有志一同，堅決不肯證實或洩漏更多資訊。這次也是一樣，面對媒體求證婚禮日期，雙方經紀公司再度婉拒回答，僅說：「因為婚禮不對外公開，所以很難確認。」

玄彬和孫藝真先前被爆將在WALKERHILL的Aston House舉行戶外婚禮，該場地可以容納200人，還能看到漢江美景，保全也做得非常確實，非指定賓客都不能進場，而且裴勇俊、朴秀真夫妻和池晟、李寶英夫妻和Sean、鄭惠英等多對名人夫妻都在這裡辦婚禮。

當時玄彬和孫藝真經紀公司僅回應：「3月將以非公開形式舉行婚禮，考量到疫情 狀況只會邀請雙方父母和朋友，對於婚禮相關事項我們都不清楚，因為是秘密進行的。」