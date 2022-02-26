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菜菜子皺紋+眼袋 扮老態嚇壞觀眾

記者李姿瑩／綜合報導
松嶋菜菜子在劇中老態畢露。（翻攝自myVideo）
松嶋菜菜子在劇中老態畢露。（翻攝自myVideo）

日本女星松嶋菜菜子在日劇「隔壁的阿力」中拋開螢幕女神包袱，不只刻意扮老裝俗氣，第四集中更在短短一小時內就有多場哭戲、咆哮戲。她透過特殊化妝，讓自己臉上布滿明顯的暗沉和皺紋，連眼袋都寫實呈現，老態嚇到不少觀眾。

「隔壁的阿力」刻畫許多現代日本的社會問題，包含家暴、長照、移工等議題，每一集都讓主角以鄰居的角度去面對，嘗試想改變它們。

松本潤和上戶彩在「隔壁的阿力」中詮釋的「暖心夫婦」，松本潤飾演的阿力總是因鄰居的問題而困擾不已，但老婆的上戶彩每次都能看穿老公的煩惱，並且出手讓事件迎刃而解。

而松嶋菜菜子則是在劇中邀請松本潤進入昏暗房間，要對方「親眼目睹奇蹟發生」。原來松嶋菜菜子透過網路靈媒和已逝兒子對話，一度情緒失控崩潰痛哭，接著她面對女兒成海璃子責怪時羞愧哽咽，充滿起伏的演技展現她多年來的功力。 

松本潤近日為宣傳「隔壁的阿力」上長壽談話節目「徹子的房間」，被主持人黑柳徹子關心「嵐」休團後的生活，他表示在2021年初休了三個月長假，「感覺真的很好，也很新鮮。」成員們今年已聚過一次，五人一起吃串燒，他表示團員的感情沒變，「甚至比一起工作的時候還要好。」

松本潤、上戶彩飾演夫妻。（翻攝自myVideo）
松本潤、上戶彩飾演夫妻。（翻攝自myVideo）

日本 日劇 家暴

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