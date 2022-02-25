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海邊激吻25歲女星 李敏鎬新劇大解放

記者陳建嘉╱綜合報導
李敏鎬、金敏荷在「柏青哥」有海邊親密戲。(圖：Apple TV+提供)
李敏鎬、金敏荷在「柏青哥」有海邊親密戲。(圖：Apple TV+提供)

韓星李敏鎬、金敏荷以及奧斯卡最佳女配角尹汝貞主演的「柏青哥」即將上線，李敏鎬這回有別於以往溫柔王子，不僅演出大膽遊走黑白兩道的商人，更與25歲金敏荷有海邊激情戲；南韓首位奧斯卡得主尹汝貞，也將她奪獎後的第一部作品獻給該劇。

「柏青哥」釋出的全新預告可感受到大時代的濃烈色彩，影集時空來回穿梭，分別講述由童星出身的金敏荷所飾演的女主角順慈，少女時期與李敏鎬所飾演的富商高漢水墜入情網，移民至殖民國日本、身心皆備受挑戰的困境。

尹汝貞則飾演年老的順慈，看著兒子和孫子在戰後幾十年仍不時受到種族歧視所引發的回憶漩渦，將帶領觀眾感受移民世代，也泛指所有異鄉人，那具韌性、堅忍的性格，即便故事有些淒婉卻又充滿諒解和感性。

影集製作團隊由堅強的好萊塢幕後陣容組成，包含熱門影集「謀殺」(The Killing)編劇蘇休進行改編，並由因「構築心方向」絕美形式和結構而為人所知的導演郭共達與賈斯汀周共同執導和執行製作。

編劇蘇休透露：「『柏青哥』是那種當你一旦開始創作，便會被它徹底吸引、甚至是徹底洗滌人生觀的作品。我非常榮幸能成為這部影集製作的其中一員，它不僅讓我有機會能向我的祖先致敬，同時也能和這些才華洋溢的演員合作。」

李敏鎬「柏青哥」帥氣現身。(圖：Apple TV+提供)
李敏鎬「柏青哥」帥氣現身。(圖：Apple TV+提供)

奧斯卡 移民 種族歧視

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