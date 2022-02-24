男神朴敘俊打3針仍確診 「第六感」4人染疫

朴敘俊被爆染疫，他已打了三劑疫苗。（取材自Instagram）

南韓新冠疫情持續蔓延，特別是藝能界不斷有明星確診，男星朴敘俊近日也確診肺炎，不過沒有嚴重症狀，目前正在隔離治療。

朴敘俊先前已經完成三劑疫苗 的接種，卻在近日PCR篩檢 中呈現陽性，不過身體沒有明顯症狀，目前經紀公司表示會暫停所有工作，按照當地防疫政策居家隔離治療，同時相關工作人員以及親友也會安排接受篩檢。

朴敘俊出道10年，主演過「她很漂亮」、「三流之路」、「金祕書為何那樣」、「梨泰院Class」等多部人氣韓劇，在電視圈早已經奠定男神地位，近日更將演藝觸角伸向好萊塢電影 界，經紀公司去年底證實他遠赴英國，進行漫威電影「驚奇隊長2」拍攝，對他而言是一項全新的挑戰。

另外，人氣韓綜「第六感」第三季原定3月11日開播，但23日卻接連傳出節目製作人、固定班底李相燁、Jessi、美珠確診新冠肺炎，因此將延至3月18日播出。

南韓演藝圈不時傳出藝人確診，23日早上先是「第六感」第三季的製作人傳確診，接著班底之一的李相燁所屬經紀公司也發聲表示他雖然已完整接種三劑疫苗，但近日出現喉嚨痛等症狀，仍確診，隨後美珠也透過公司發聲，表示她22日出現症狀，23日收到確診通知。最後，Jessi則透過公司表示，在22日出現微燒症狀，接受了PCR檢測，結果為陽性。

「第六感」23日一連傳出四人確診，目前都取消行程治療休養，節目也將延後一周播出。