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被爆反差萌 玄彬見孫藝真爸媽 喝醉就撒嬌

記者陳建嘉／綜合報導
孫藝真（左）媽媽的好友爆料，其實玄彬（右）一喝酒就會撒嬌，非常可愛。（取材自Instagram）
孫藝真（左）媽媽的好友爆料，其實玄彬（右）一喝酒就會撒嬌，非常可愛。（取材自Instagram）

韓劇「愛的迫降」CP成真，玄彬、孫藝真修成正果，雙方在10日宣布結婚，雖然婚禮細節一切未公開，不過韓媒還是找到蛛絲馬跡，最近「女性朝鮮」更發現孫藝真的媽媽現身大邱老家的百貨公司，替孫藝真添購1200萬韓元（約1萬美元）珠寶盒，也有身邊好友爆料，雖然準女婿玄彬看起來冷靜沉穩，但其實一喝酒就會撒嬌，非常可愛。

孫藝真宣布婚訊，最近除了宣傳新戲「三十九」，此外也積極籌備婚禮，孫媽媽也盡全力協助一切，無論是女兒的禮、嫁妝，以及贈與對方親友的相見禮等儀式所需的用品，她都親力親為，來來回回與百貨公司確認，最後才確定要價的首飾珠寶盒，韓媒也曝光照片，只見珠寶盒看起來相當典雅又貴氣。

孫媽媽的友人表示，因為孫藝真他們工作忙碌，所以孫家父母特地前往首爾，玄彬在這樣的場合下相當緊張，其實他不太會喝酒，但喝了一點點之後就會與長輩適度開玩笑以及撒嬌，展現反差萌。友人也說兩人認愛以來，媽媽一直很緊張，常有人向她詢問「藝真真的要結婚了嗎？」但她當時也不知道。

玄彬先前認愛沒多久，就砸下48億韓幣（約402萬美元）買下位於京畿道九里市的豪宅，疑似當作新婚房，但當時經紀公司否認，不過孫媽媽友人間接證實豪宅就是新婚房。

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