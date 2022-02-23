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金秀賢為戲全裸露臀 車勝元讚比例很好

記者陳慧貞／綜合報導
金秀賢在「某一天」中扮單純大學生，卻因一夜情捲入謀殺案。（圖：八大電視提供）
金秀賢在「某一天」中扮單純大學生，卻因一夜情捲入謀殺案。（圖：八大電視提供）

韓流兩大男神金秀賢、車勝元首度同台飆戲，合作話題影集「某一天」，兩人日前受訪提到對彼此的第一眼印象，金秀賢為戲全裸露臀演出，車勝元讚對方：「身形比例很好、長得很正直，而且令我感到意外的是，他其實滿搞笑的。」

「某一天」中，金秀賢飾演一名大學生，某夜偷溜出門開著父親的出租計程車趕去派對路上，被一名女子誤闖進車裡，在酒精催化下，兩人發生一夜情，隔日，女子被亂刀慘死在床上，金秀賢成了謀殺這名女子的重大嫌疑人，車勝元則是對金秀賢伸出援手的三流律師。

提到印象最深的三場戲，金秀賢表示，分別是偷開爸爸的計程車橋段、和車勝元在牢房第一次見面，兩人伸手相握、以及確定要入監獄服刑，其中金秀賢以堅定口吻說出「我沒有殺人」一場戲，令車勝元大讚「音色、表情到位」，演技精湛的他，甚至謙虛感嘆道：「說不定我自己也做不到」。

對於劇中大學生角色，金秀賢五字形容「愚蠢的傢伙」，車勝元搭腔認同，覺得自己飾演的三流律師也是同樣「愚蠢」，說起拍攝過程，對於導演使用長鏡頭拍攝手法，透露些許哀怨「吃盡苦頭」，表示因長鏡頭關係，他必須從頭到尾做足反應，即便導演說過「拍完就可以走了」，他仍不放心，深怕鏡頭帶到自己，即使拍完也不敢離開現場，回想這一段，忍不住開玩笑：「對長鏡頭感到憤怒啊！」

導演 監獄

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