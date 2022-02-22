挺自家選手是辱華？韓星劉在錫中國粉絲怒脫粉關站

劉在錫為冬奧南韓選手抱屈，在微博掀起大量脫粉潮。（視頻截圖）

北京 冬季奧運 賽事期間多起判決爭議，引爆中韓兩國的仇視情緒。南韓 「國民MC」劉在錫在最新一集「玩什麼好呢？」節目中表達了對冬奧選手比賽的觀看心情，隨即引發許多中國網友不滿，紛紛憤怒脫粉，引起熱議。

綜合媒體報導，南韓競速滑冰選手黃大憲，先在競速滑冰男子1000公尺預賽拿下分組第一，卻被判犯規失格，由中國選手替補晉級，也讓他錯失金牌，引起南韓網友仇中情緒。劉在錫在「玩什麼好呢？」最新一集的內容中脫口說出「那天我真的控制不住自己，實在是太生氣了」，替黃大憲抱不平。「所幸幾天後我們黃大憲選手仍獲得了金牌」，他露出開心表情拍手替對方慶祝。

沒想到，劉在錫的這一番發言傳到中國後，馬上掀起一陣討論潮，由於他高調為黃大憲選手抱不平，等於跟所有的中國民眾想法有誤差，因此出現大量地脫粉潮，許多昔日鐵粉紛紛發文「以後不會再看他的綜藝，愛國第一」、「限韓令千萬別停，冰刀應該踢他臉上」、「沒想到你也塌房了，慢走不送」、「我愛我的祖國，曾經愛你十幾年，還是決定脫粉了」、「祖國面前無偶像」、「就算是大神也不能忍」、「這言論等同辱華了吧」等。

不僅如此，微博上一個擁有超過51萬粉絲的劉在錫粉絲團也在近日發出長文，表示因為偶像支持黃大憲選手的一番發言，在商量之後決議關閉運營，寫下「因眺望的視線方向不同，未來的路不能再一起走了」、「就接受、就放下吧」，果斷斬斷對偶像的喜愛。此舉也獲得中國網友的支持，引起熱議。