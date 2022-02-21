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玄彬、孫藝真3月世紀婚禮 選中南韓最美飯店

記者李姿瑩／綜合報導
玄彬和孫藝真下個月將步入禮堂。（取材自微博）
玄彬和孫藝真下個月將步入禮堂。（取材自微博）

南韓巨星玄彬和孫藝真預計3月舉辦世紀婚禮，他們已選好場地，韓媒曝光他們確定要在首爾的華克山莊（WALKER HILL）宴客，和裴勇俊、金喜善等韓流巨星眼光一致。

韓媒分析，擁有61年歷史的華克山莊坐落在漢江與峨嵯山等自然景觀之間，有「南韓最美飯店」美稱。因地形得天獨厚，整體隱密性高，成為南韓藝人低調結婚首選。飯店中的「ASTON HOUSE」占地430坪，整體採用歐式建築設計，適合舉辦戶外花園婚禮，單日租金要2000萬韓元（約1.6萬美元），而孫藝真和玄彬屆時將在這裡完成終身大事。

不過ASTON HOUSE收費可不便宜，如果宴請200名賓客，含場布、餐點等費用在內約要400萬元台幣（約14.3萬美元），還得提前半年預訂才能卡位好日子。儘管如此，華克山莊還是名流結婚首選，裴勇俊當年就是在這裡迎娶朴秀珍，豪華隆重的婚禮至今仍被民眾津津樂道。而玄彬、孫藝真已經決定只邀請至親好友參加婚宴，在疫情期間盡量一切從簡。

此外，CTWANT報導，已成軍七年的南韓女團TWICE目在在美國進行世界巡迴演唱會，今年TWICE將與JYP娛樂約滿，8位團員都已與公司簽訂續約5年，不過子瑜方面則傳出將與公司續約3年，而且是以單飛不解散的方式，來發展個人演藝事業。

南韓 租金 疫情

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