我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

Rain想附身馬斯克 認了想偷師特斯拉

記者李姿瑩╱綜合報導
Rain(右)透露最想附身到特斯拉執行長馬斯克身上，想看看他們的汽車系統。(圖：friDay影音提供)
Rain(右)透露最想附身到特斯拉執行長馬斯克身上，想看看他們的汽車系統。(圖：friDay影音提供)

男星Rain、金汎、Uie、孫娜恩主演的奇幻醫療劇「Ghost Doctor」即將迎來大結局，他們日前受訪被問到「如果可以靈魂附身，最想附身到誰身上？」Rain搶先表示自己最想附身到特斯拉執行長馬斯克身上，理由是：「因為我對汽車很有興趣，想看看他們的系統。」

金汎隨後表示：「如果可以的話，想進到麥可傑克森Michael Jackson）的身體裡，因為我沒什麼站上舞台的經驗，所以想附身到他身上嘗試看看跳舞。」

同是偶像女團出身的Uie、孫娜恩則不約而同地表示想附身到碧昂絲（Beyonce）身上，Uie透露這是她們在當練習生時期的夢想，孫娜恩則表示自己從小就很憧憬碧昂絲。

而當孫娜恩在苦惱是否該換個答案時，Rain立即向她喊話：「妳們就一起進去啊，又不是一個進去了，其他人就進不去了。」同時還補充說道：「我可以改答案嗎？我想進到金汎的身體裡。」並且不打算多做解釋。

接著被問到對彼此的第一印象時，Rain除了稱讚三人的外貌之外，還稱讚金汎「會接我的哏又丟回來耶」、Uie是「演戲時專注力非常出色的演員」、孫娜恩是「很新鮮，而且她演得很好」。

金汎則表示對Rain的印象是「全能」；Uie對金汎的第一印象則是「長得非常帥，臉又很小」；孫娜恩覺得Rain像個「熟識的鄰家大哥」，金汎是「擁有很多優點的演員」，對Uie則感覺「是個很隨和又可靠的姐姐」。

Rain眼看眾人都是嘴甜到不行互講好話，忍不住最後又補了一句：「我們現在把攝影機關掉來說真心話吧！」再度讓現場眾人笑翻。

Rain、金汎、Uie、孫娜恩問候台灣粉絲。(圖：friDay影音提供)
Rain、金汎、Uie、孫娜恩問候台灣粉絲。(圖：friDay影音提供)

碧昂絲 特斯拉 馬斯克

上一則

汪小菲、新女友「恩愛證據」被抓包 網一看秒懂：好巧

下一則

「華燈初上」CP有譜？友爆王柏傑向謝欣穎求婚了

延伸閱讀

2022最佳汽車品牌排名 特斯拉大跌

2022最佳汽車品牌排名 特斯拉大跌
擠下特斯拉Model 3 福特野馬Mach-E獲評為電動車首選

擠下特斯拉Model 3 福特野馬Mach-E獲評為電動車首選
馬斯克控SEC騷擾 約束言論自由

馬斯克控SEC騷擾 約束言論自由
特斯拉「幽靈剎車」投訴354件 官方調查涉及42萬輛

特斯拉「幽靈剎車」投訴354件 官方調查涉及42萬輛

熱門新聞

Angelababy（後）離婚後近況曝光，帶小海綿一起逛街。（視頻截圖）

Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴

2022-02-14 02:28
黃曉明、Angelababy官宣離婚已有2周。取材自微博

黃曉明離婚2周被爆熱戀「甄嬛」女星 真相揭露了

2022-02-12 17:19
歐陽靖(右)在台獨自帶兒子長大。圖／摘自臉書

歐陽靖產後立刻收到老公分手信 望兒爆哭：對不起

2022-02-15 15:31
巴戈走得安詳。圖／本報資料照

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

2022-02-16 10:31
李靚蕾（左）與王力宏夫妻緣分已盡。（報系資料照片）

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

2022-02-11 00:01
楊冪再度披上白紗。（取材自微博）

楊冪離婚4年再披白紗 辣秀傲人上圍、纖腰

2022-02-09 02:24

超人氣

更多 >
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議