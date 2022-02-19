Rain想附身馬斯克 認了想偷師特斯拉

Rain(右)透露最想附身到特斯拉執行長馬斯克身上，想看看他們的汽車系統。(圖：friDay影音提供)

男星Rain、金汎、Uie、孫娜恩主演的奇幻醫療劇「Ghost Doctor」即將迎來大結局，他們日前受訪被問到「如果可以靈魂附身，最想附身到誰身上？」Rain搶先表示自己最想附身到特斯拉 執行長馬斯克 身上，理由是：「因為我對汽車很有興趣，想看看他們的系統。」

金汎隨後表示：「如果可以的話，想進到麥可傑克森Michael Jackson）的身體裡，因為我沒什麼站上舞台的經驗，所以想附身到他身上嘗試看看跳舞。」

同是偶像女團出身的Uie、孫娜恩則不約而同地表示想附身到碧昂絲 （Beyonce）身上，Uie透露這是她們在當練習生時期的夢想，孫娜恩則表示自己從小就很憧憬碧昂絲。

而當孫娜恩在苦惱是否該換個答案時，Rain立即向她喊話：「妳們就一起進去啊，又不是一個進去了，其他人就進不去了。」同時還補充說道：「我可以改答案嗎？我想進到金汎的身體裡。」並且不打算多做解釋。

接著被問到對彼此的第一印象時，Rain除了稱讚三人的外貌之外，還稱讚金汎「會接我的哏又丟回來耶」、Uie是「演戲時專注力非常出色的演員」、孫娜恩是「很新鮮，而且她演得很好」。

金汎則表示對Rain的印象是「全能」；Uie對金汎的第一印象則是「長得非常帥，臉又很小」；孫娜恩覺得Rain像個「熟識的鄰家大哥」，金汎是「擁有很多優點的演員」，對Uie則感覺「是個很隨和又可靠的姐姐」。

Rain眼看眾人都是嘴甜到不行互講好話，忍不住最後又補了一句：「我們現在把攝影機關掉來說真心話吧！」再度讓現場眾人笑翻。