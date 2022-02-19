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準新人放閃 孫藝真喝到滿臉通紅 玄彬默默幫擋酒

娛樂新聞組╱綜合報導
孫藝真將在3月步入結婚禮堂。(圖：Netflix提供)
孫藝真將在3月步入結婚禮堂。(圖：Netflix提供)

韓星玄彬和孫藝真高調宣布將在下月結婚，友人強調孫藝真並未懷孕，是因她剛好拍完新劇有空檔，兩人才決定在3月結婚。

綜合媒體報導，考量到疫情嚴重，孫藝真與玄彬決定以非公開形式進行，僅邀親友參加。

而在兩人宣布喜訊前，有民眾目擊玄彬和孫藝手牽手去看音樂劇「理查三世」，當時兩人坐在外面沙發等進場，手牽緊緊，眼睛也離不開對方；近日又有網友撞見這對人氣情侶與朋友聚餐，孫藝真屢被勸酒，喝得滿臉通紅，玄彬則在一旁默默拿起酒杯喝掉，網友直呼「真的太閃」、「玄彬私下也男友力十足」。

報導稱，孫藝真發表婚訊前，唯一公開行程就是上劉在錫節目宣傳新戲「三十九」，劉節目播出時，孫藝真右手無名指就戴上鑽戒，又大又閃難掩注目，連劉在錫也不時偷瞄。不過，該戒指是她與品牌合作的戒指之一，並非結婚戒指。

孫藝真39歲遇到真愛玄彬，並表示對方是自己的初戀，劉在錫聊到「三十九」坦言想到「愛的迫降」，孫藝真表示「迫降」爆紅出乎意料，尤其是海外觀眾竟對南北韓分裂故事相當關注，笑說美國正翻拍美版，自己很想再當一次「迫降女主角」。

網友目擊孫藝真(左)屢被勸酒，玄彬(右)則在一旁默默拿起酒杯喝掉。（取材自微博）
網友目擊孫藝真(左)屢被勸酒，玄彬(右)則在一旁默默拿起酒杯喝掉。（取材自微博）

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