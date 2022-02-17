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再擒柏林影展銀熊 洪常秀連3年奪獎 女友金敏喜陪領獎

記者陳建嘉／綜合報導
洪常秀連續三年獲得柏林影展大獎，女友金敏喜陪伴領取。（歐新社）
洪常秀連續三年獲得柏林影展大獎，女友金敏喜陪伴領取。（歐新社）

第72屆柏林影展公布得獎名單，評審團主席奈沙馬蘭與其評審團最後決議將最佳影片大獎金熊獎，頒給由導演卡拉西蒙(Carla Simón)執導的西班牙電影「阿爾卡拉斯」（Alcarràs），南韓導演洪常秀新片「小說家的電影」（The Novelist's Film）則拿下評審團大獎銀熊獎，他接連多年角逐柏林影展，繼由2020年「逃亡的女人」拿下柏林影展最佳導演，去年以「引言」奪柏林影展最佳劇本。

金熊獎由導演卡拉西蒙執導的西班牙電影「阿爾卡拉斯」奪得。（歐新社）
金熊獎由導演卡拉西蒙執導的西班牙電影「阿爾卡拉斯」奪得。（歐新社）

洪常秀因合作「這時對，那時錯」與女主角金敏喜爆不倫戀，其後更多次合作，並以「獨自在夜晚的海邊」讓她拿下柏林影后，也讓金敏喜有「影壇最強小三」之稱，這回獲獎，女友也陪伴領取。

今年與去年一樣，因為強調性別平等，取消帝后大獎，改以不分性別的最佳主角獎、最佳配角獎，最佳主角獎由「拉比耶對戰小布希」（Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush）的德國女星梅特姆卡普（Meltem Kaptan）獲得，該片也獲得最佳劇本獎，印尼女星勞拉巴蘇基(Laura Basuki)則以「過去、如今和之後」(Before, Now & Then)獲最佳配角銀熊獎。最佳導演獎則由法國女導演克萊兒丹絲拿下，她的新片「烈火」(暫譯)找來茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）、文森藍道等法國大明星共演。

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