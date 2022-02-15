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福原愛鬆口準備再婚 笑嘆「總算可與江宏傑離婚了」

記者李姿瑩╱綜合報導
福原愛與閨密聚會時說出真心話。(取材自臉書)
福原愛與閨密聚會時說出真心話。(取材自臉書)

福原愛和橫濱高壯男真的要再婚了嗎？日媒「FLASH」報導，福原愛閨密爆料，她們1月聚餐時，福原愛的男友X先生也在場，趁著男友暫時離席之際，福原愛鬆口承認：「我打算要和這個人結婚。」還笑嘆和前夫江宏傑「總算可以離婚了」。

對於婚姻和家務事多次躍上媒體版面，福原愛覺得有些委屈訴苦，自認「我只是一個運動員而已」。而且八卦報導造成她許多與桌球相關的工作遭到取消，更讓福原愛自覺像是「受到打擊的被害者」。閨密從福原愛的言行神色中，感覺她對與橫濱男鬧出不倫戀一事絲毫沒有反省之意。

更令閨密傻眼的是，福原愛在對話全程隻字未提留在台灣的小孩，「（她）到底在想什麼，老實說很讓人驚訝。」福原愛如今和橫濱男半同居，感情重心全都放在新歡身上。

閨密則形容橫濱男「是個很謹慎、溫柔、紳士的人」。男方已經從原本任職的公司離職，選擇繼承家業，時間上更彈性，也願意在福原愛忙碌時負擔家務。

至於江宏傑離婚後，除了父代母職扛下照顧兩個小孩的責任，工作邀約也不斷，生活可以說是過得相當繁忙。對於福原愛遲遲沒有到台灣看小孩，江宏傑透露母子三人每天都有視訊，對於福原愛近況則未多提，只在網上PO出兩個孩子開心玩耍的照片，寫下「有你們就好」。

福原愛 江宏傑 八卦

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