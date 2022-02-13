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南韓演藝圈疫情連環爆 鄭容和、圓佑都確診

記者李姿瑩／綜合報導
鄭容和已經取消所有行程。（圖：華納音樂提供）
鄭容和已經取消所有行程。（圖：華納音樂提供）

南韓演藝圈疫情連環爆，偶像團體SEVENTEEN、ITZY相繼淪陷，鄭容和也出現快篩陽性反應，所有藝人工作行程大亂。

SEVENTEEN成員圓佑日前出現喉嚨痛及輕微發燒狀況，因快篩呈現陽性，經PCR檢測後於收到確診通知。他唯一接觸過的成員HOSHI立刻接受快篩，雖然驗得陰性反應，但仍自願進一步接受PCR檢測，暫時和圓佑一起停工。

經紀公司表示，SEVENTEEN這段期間正好休假，成員們各自回老家過年，彼此沒有密切接觸。但其他的團體可就沒這麼幸運，2AM的瑟雍、珍雲繼趙權之後接連確診，早就分不清感染源從何而來。

如今演藝圈中人人自危，鄭容和日前深夜察覺出現感冒症狀，先自主進行快篩後驚覺是陽性反應。他雖然已經打過一劑嬌生疫苗和追加劑疫苗，但還是感染了，他進一步接受PCR檢測，所有工作先全部取消。女團ITZY的Lia也因為快篩呈陽性，先行在家隔離，等待PCR檢測結果。

綜藝圈疫情同樣慘，「Running Man」主持班底累計四人確診，金鍾國、梁世燦、池錫辰和HAHA全被傳染，還不包括已痊癒的劉在錫。現在打完疫苗再染疫的藝人多不勝數，已難擋變種病毒的傳播力。

檢測 疫苗 疫情

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