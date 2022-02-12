我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠

冬奧／男子冰球北美大戰 美國4：2加拿大

「我們國家韓服真美」少女時代孝淵 遭中國網友出征

噓！星聞 綜合報導
少女時代成員孝淵因為韓服事件捲入紛爭。(取材自Instagram)
少女時代成員孝淵因為韓服事件捲入紛爭。(取材自Instagram)

北京冬奧近期如火如荼的進行中，不過自開幕式後，中韓兩方網友便在網路上掀起激戰，當時主辦方安排56個民族代表傳遞五星旗，當中「朝鮮族」引起兩方爭執，南韓網友認為是韓服，但微博網友卻認定是「朝鮮族漢服」。然而紛爭還未告一段落，少女時代成員孝淵就因為在Instagram上傳身穿韓服，並提到「我們國家的韓服真美」而再度挑起微博網友敏感神經，群起留言圍剿，目前評論已經全面關閉。

孝淵受邀參與南韓官方舉辦的Kocoweek(Korea Contents Week)活動，活動主旨為推廣南韓文化，從2021年10月開始至2022年4月截止，其中孝淵參與的主題為「呼吸」，宣傳日期正好落在冬奧賽事期間，只是沒想到卻因為誇讚服裝，而被解讀為「辱華」，對此粉絲急著澄清一切都是巧合。

針對服裝的部分，有粉絲解釋孝淵身上的服飾和漢服上襖下裙的版型並不同，是經過改良後的新式韓服，屬於不分上衣下裙的連衣款式，眼看著大批網友沒有搞清楚狀況就出征，在Instagram以惡言洗版，粉絲心急護主代替喊冤，希望網友不要輕信部分微博營銷號的加油添醋曲解了孝淵的原意。

少女時代成員孝淵因為韓服事件捲入紛爭。(取材自Instagram)
少女時代成員孝淵因為韓服事件捲入紛爭。(取材自Instagram)

微博 南韓 北京冬奧

上一則

許瑋甯婚後首露面 聞舊愛阮經天交女友 她回送4個字

延伸閱讀

冬奧／「中國女生比南韓漂亮」 前南韓滑冰選手被罵翻

冬奧／「中國女生比南韓漂亮」 前南韓滑冰選手被罵翻
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 中國3金排第7
美國安顧問：俄可能在冬奧期間攻烏克蘭

美國安顧問：俄可能在冬奧期間攻烏克蘭
冬奧／男子冰球北美大戰 美國4：2加拿大

冬奧／男子冰球北美大戰 美國4：2加拿大

熱門新聞

李靚蕾（左）與王力宏夫妻緣分已盡。（報系資料照片）

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

2022-02-11 00:01
洪金寶帶著孫子拜年。翻攝自洪天明抖音

70歲洪金寶「瘦了一大圈」險認不出 露面拜年網急關心

2022-02-04 23:58
林青霞。(取材自微博)

林青霞瘋傳婚變「贍養費80億」 1句話洩婚姻狀態

2022-02-10 22:59
湯唯(左)與老公金泰勇。(本報資料照片，華映提供）

湯唯爆離婚導演老公 結婚8年「半年前1舉動」引起揣測

2022-02-09 20:35
劉敬得知獲選「美生中國人」後表示，「這是我連做夢都不敢夢到的。」圖／TVBS提供

「林心如兒」被「尚氣」導演相中 進軍美國演楊紫瓊姪

2022-02-08 15:16
楊冪再度披上白紗。（取材自微博）

楊冪離婚4年再披白紗 辣秀傲人上圍、纖腰

2022-02-09 02:24

超人氣

更多 >
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約
賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動

賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動
世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照
谷愛凌關注激增 好友揭秘完美女孩

谷愛凌關注激增 好友揭秘完美女孩