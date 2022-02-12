「我們國家韓服真美」少女時代孝淵 遭中國網友出征

少女時代成員孝淵因為韓服事件捲入紛爭。(取材自Instagram)

北京冬奧 近期如火如荼的進行中，不過自開幕式後，中韓兩方網友便在網路上掀起激戰，當時主辦方安排56個民族代表傳遞五星旗，當中「朝鮮族」引起兩方爭執，南韓 網友認為是韓服，但微博 網友卻認定是「朝鮮族漢服」。然而紛爭還未告一段落，少女時代成員孝淵就因為在Instagram上傳身穿韓服，並提到「我們國家的韓服真美」而再度挑起微博網友敏感神經，群起留言圍剿，目前評論已經全面關閉。

孝淵受邀參與南韓官方舉辦的Kocoweek(Korea Contents Week)活動，活動主旨為推廣南韓文化，從2021年10月開始至2022年4月截止，其中孝淵參與的主題為「呼吸」，宣傳日期正好落在冬奧賽事期間，只是沒想到卻因為誇讚服裝，而被解讀為「辱華」，對此粉絲急著澄清一切都是巧合。

針對服裝的部分，有粉絲解釋孝淵身上的服飾和漢服上襖下裙的版型並不同，是經過改良後的新式韓服，屬於不分上衣下裙的連衣款式，眼看著大批網友沒有搞清楚狀況就出征，在Instagram以惡言洗版，粉絲心急護主代替喊冤，希望網友不要輕信部分微博營銷號的加油添醋曲解了孝淵的原意。