朴敏英談姐弟戀：和宋江有年紀差距感

朴敏英（右）和宋江攜手螢幕談情。（圖：Netflix提供）

南韓 藝人玄彬和孫藝真修成正果，演藝圈一片喜氣洋洋。身為「紅娘」的Netflix 再推浪漫韓劇 ，這次讓朴敏英和宋江配對，在新戲「氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇」大談姐弟戀。

玄彬和孫藝真在演出Netflix「愛的迫降」後假戲真做，就在婚訊發布前兩天，有網友直擊他們結伴去看舞台劇，就算戴著口罩也難掩明星氣場，登對外貌引發現場一陣騷動。Netflix不停挑戰韓劇題材，繼「愛的迫降」譜出南、北韓戀曲，新年目光鎖定職場男女，先從南韓氣象廳裡的公務員下手。

35歲的朴敏英第三度飾演OL，記者會上坦言和27歲的宋江有「年紀差距感」。為了讓自己更快入戲，她特地要求宋江剪去瀏海，向導演爭取讓宋江露出迷人電眼，這樣更有助於迸發愛的火花。不過宋江對自己的髮型不太滿意，雖然聽話去剪了新造型，卻自覺看起來更加傻氣。

「氣象廳的人們」首度挑戰以氣象廳為背景的愛情故事，朴敏英起初覺得很新鮮，接拍後卻感到後悔。她做功課時發現要找資料相對困難，專業術語更讓演員們鴨子聽雷，這才深刻體會到原來氣象預報如此困難。宋江同樣苦中作樂勤練台詞，在事前準備功課時，看到氣象主播吃螺絲，心裡壓力還因此減輕不少。