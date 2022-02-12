我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／男子冰球北美大戰 美國4：2加拿大

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

朴敏英談姐弟戀：和宋江有年紀差距感

記者李姿瑩／綜合報導
朴敏英（右）和宋江攜手螢幕談情。（圖：Netflix提供）
朴敏英（右）和宋江攜手螢幕談情。（圖：Netflix提供）

南韓藝人玄彬和孫藝真修成正果，演藝圈一片喜氣洋洋。身為「紅娘」的Netflix再推浪漫韓劇，這次讓朴敏英和宋江配對，在新戲「氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇」大談姐弟戀。

玄彬和孫藝真在演出Netflix「愛的迫降」後假戲真做，就在婚訊發布前兩天，有網友直擊他們結伴去看舞台劇，就算戴著口罩也難掩明星氣場，登對外貌引發現場一陣騷動。Netflix不停挑戰韓劇題材，繼「愛的迫降」譜出南、北韓戀曲，新年目光鎖定職場男女，先從南韓氣象廳裡的公務員下手。

35歲的朴敏英第三度飾演OL，記者會上坦言和27歲的宋江有「年紀差距感」。為了讓自己更快入戲，她特地要求宋江剪去瀏海，向導演爭取讓宋江露出迷人電眼，這樣更有助於迸發愛的火花。不過宋江對自己的髮型不太滿意，雖然聽話去剪了新造型，卻自覺看起來更加傻氣。

「氣象廳的人們」首度挑戰以氣象廳為背景的愛情故事，朴敏英起初覺得很新鮮，接拍後卻感到後悔。她做功課時發現要找資料相對困難，專業術語更讓演員們鴨子聽雷，這才深刻體會到原來氣象預報如此困難。宋江同樣苦中作樂勤練台詞，在事前準備功課時，看到氣象主播吃螺絲，心裡壓力還因此減輕不少。

Netflix 韓劇 南韓

上一則

郭采潔男友爆「吸毒、約砲3P」 前相親對象控：人很渣

下一則

偕前妻與女兒親密逛街 張亮復婚有望？

延伸閱讀

艾蜜莉的異想世界導演籌資碰壁 求助Netflix

艾蜜莉的異想世界導演籌資碰壁 求助Netflix
韓式殭屍魅力席捲全球 「殭屍校園」登紐約時報廣場

韓式殭屍魅力席捲全球 「殭屍校園」登紐約時報廣場
「迫降CP」孫藝真、玄彬3月辦婚禮 網猜帶球嫁？

「迫降CP」孫藝真、玄彬3月辦婚禮 網猜帶球嫁？

玄彬、孫藝真「空降最有錢韓星夫妻」 名下房產破260億韓元

玄彬、孫藝真「空降最有錢韓星夫妻」 名下房產破260億韓元

熱門新聞

李靚蕾（左）與王力宏夫妻緣分已盡。（報系資料照片）

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

2022-02-11 00:01
洪金寶帶著孫子拜年。翻攝自洪天明抖音

70歲洪金寶「瘦了一大圈」險認不出 露面拜年網急關心

2022-02-04 23:58
林青霞。(取材自微博)

林青霞瘋傳婚變「贍養費80億」 1句話洩婚姻狀態

2022-02-10 22:59
湯唯(左)與老公金泰勇。(本報資料照片，華映提供）

湯唯爆離婚導演老公 結婚8年「半年前1舉動」引起揣測

2022-02-09 20:35
劉敬得知獲選「美生中國人」後表示，「這是我連做夢都不敢夢到的。」圖／TVBS提供

「林心如兒」被「尚氣」導演相中 進軍美國演楊紫瓊姪

2022-02-08 15:16
鍾鎮濤(右)在家組樂隊。取材自微博

鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光

2022-02-06 06:38

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約
賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動

賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動