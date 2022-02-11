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「迫降CP」孫藝真、玄彬3月辦婚禮 網猜帶球嫁？

記者陳建嘉／綜合報導
玄彬(左)、孫藝真宣布結婚。（取材自微博）
玄彬(左)、孫藝真宣布結婚。（取材自微博）

「愛的迫降」CP修成正果，韓星玄彬與孫藝真交往兩年多後拋出結婚震撼彈，預計3月在首爾某處舉行非公開婚禮，不過由於婚禮時間太近，韓網已經開始瘋猜孫藝真是「帶球嫁」。

玄彬在Instagram秀出手寫信，「是的，我已經做出了結婚的重要決定，即將小心翼翼地踏入人生的第二階段」，甜喊「我想總是讓我微笑的她（孫藝真），承諾會一起走過未來的日子，感謝持續關注我們的你們，祝大家身體健康、幸福美滿快樂」。玄彬的經紀公司也秀出牽手照，向大家報喜。

孫藝真也在自己的Instagram發表感言，「他是個非常溫暖、可靠的人，只要和他在一起，就能感受到，我原本以為，男女相遇分享彼此的心，且承諾一個未來，是一件讓人意想不到的事情，但我們卻自然而然的完成了，感謝周圍的一切，希望大家能祝福我們共同創造的未來，感謝一直支持我的粉絲們」。

孫藝真秀出「小婚紗」，告知喜訊。（取材自Instagram）
孫藝真秀出「小婚紗」，告知喜訊。（取材自Instagram）

經紀公司表示，婚禮會在3月舉辦，因為兩人性格低調，再加上南韓疫情升溫，所以僅邀請好友、雙方家長，公司同時也祝賀這對戀人未來更加幸福。

兩人去年元旦被韓媒「Dispatch」拍到約會後，大方認愛，當時孫藝真還喊「很感謝遇到這麼好的人」，玄彬則早在2年前受訪時，就提到自己一直想要組成家庭，並甜蜜說：「婚後一定事事都聽老婆的話。」如今看來早有準備。

外界猜測3月就趕辦婚禮，難道孫藝真已有身孕？據韓媒「日間體育」報導，孫藝真身邊友人表示「只是因為兩人認為結婚的時機到了，與懷孕無關，加上孫藝真主演的新戲『三十九』即將播出，拍攝或宣傳行程都告一段落，所以選下個月中旬完婚」，並非是因為懷孕。

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