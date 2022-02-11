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RM金鐘國染疫停工 3主持人兩天接連確診

娛樂新聞組／綜合報導
韓綜「Running Man」固定成員金鐘國染疫，所有行程喊卡。（取材自微博）
韓綜「Running Man」固定成員金鐘國染疫，所有行程喊卡。（取材自微博）

南韓疫情持續升溫，越來越多演藝圈人士染疫，知名綜藝目「Running Man」固定成員金鐘國、梁世燦相繼確診後，10日傳出同為節目班底的池錫辰快篩也呈現陽性，11日PCR檢測結果出爐，確診感染新冠病毒。此外，2AM的成員趙權也傳來染疫消息，睽違九年的演唱會確定喊卡，之後再另外規劃時間。

金鐘國所屬經紀公司表示，金鐘國9日出現輕微感冒症狀，為防萬一先使用居家採檢組檢測，出現陽性反應後接受PCR檢查確定確診。公司表示，金鐘國已完成兩劑疫苗接種，健康狀態沒有太大問題，目前暫時中斷所有行程，依照防疫當局指示採取必要措施。

金鐘國目前固定參與的綜藝節目包括Running Man、我家的熊孩子、看見你的聲音9等，Running Man及我家的熊孩子製作組表示，金鐘國確診前後並未進行拍攝，因此不會影響後續拍攝。

「Running Man」近來命運多舛，先是國民MC劉在錫染疫，復原後回歸節目，卻又碰上嘉賓Super Junior銀赫確診，不過當時所有參與節目的幕前幕後工作人員篩檢均呈陰性，但宋智孝因為對西藥過敏沒有接種疫苗，為了安全起見暫時停工居家隔離14天，而全昭旻則因為腳骨折接受治療中。

沒想到節目還沒等到全員回歸，又有三名成員染疫，池錫辰11日透露先前已經打過2劑疫苗，近日察覺身體有些許異狀，因此主動檢測結果呈現陽性，幸好症狀輕微，相信很快就能康復回歸。

檢測 疫苗 疫情

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