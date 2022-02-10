誇金喜善太漂亮 「國民媽媽」金海淑想交換身體

金喜善在「第9號房」一人詮釋兩角，將兩種不同人生背景、年齡差異，表現精準到位。（圖：八大電視提供）

韓劇 女神始祖金喜善與有「國民媽媽」稱號的金海淑，共同演出的奇幻類型韓劇「第9號房」，在台灣收視一路攀升，日前播出兩人靈魂交換，更想藉由電擊回到自己身體的戲碼，成為該集收視最高點，一舉突破衝到1.15，並吸17.8萬人目光，收視平均達25.2萬人搶看。

「第9號房」由金喜善、金英光、金海淑主演，講述一名惡毒的女死刑犯，與改變她命運的律師，以及背負命運鑰匙的男人之間，復仇、重獲新生的故事，劇中，金喜善一人詮釋兩角，原先的律師身分，因意外與死刑犯金海淑交換靈魂，將兩種不同的人生背景及年齡差異表現精準到位，韓劇女神始祖與國民媽媽金海淑互飆演技，贏得收視及網友一片讚聲好評。

金海淑在「第9號房」中飾演含冤入獄的死刑犯，展現驚人演技。（圖：八大電視提供）

金海淑在宣傳「第9號房」時，曾開玩笑表示，希望能一直和金喜善交換身體，「因為她長得太漂亮了」，而隨著劇情進展，金英光一心想查出自己的親生母親是誰，金海淑意外得知差點殺了自己母親的人，是飾演馬賢哲的鄭元仲，憤怒之下失手拿酒瓶打死對方。

今年44歲的金喜善，自1993年出道後出演過許多影視作品，是南韓 90年代家喻戶曉的「第一美女」，她甚至將影視事業的觸角跨到中國，出演過中國戲劇「幻城」，還曾多次獲得青龍獎、百想藝術大賞的肯定。