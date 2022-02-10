最帥君主俊昊「養肌」 1天只吃4片雞肉...

2PM成員俊昊在「衣袖紅鑲邊」飾演深情君王正祖，獲封「最帥君主」，他透過親筆簽名照向台灣劇迷問候賀年，感謝粉絲支持。（圖：friDay影音提供）

南韓 男團2PM俊昊主演「衣袖紅鑲邊」造成熱烈回響，他還因此獲得「最帥君主」封號，他戲裡俊帥又專情，不停向李世榮飾演的宮女德任表白，被問私下遇到喜歡的人，是否也會一直告白，他霸氣說：「我不會一開始就製造對方會拒絕的狀況。」但也笑說：「對方如果拒絕，也是沒辦法的事。」

俊昊(左)以「衣袖紅鑲邊」暴紅。（圖：friDay影音提供）

俊昊在「衣袖」裡露出健美好身材，被問如何保養，他大方回應：「我之前就開始一天只吃四片雞胸肉、四顆番薯和沙拉，這樣飲食控制了大概一年時間，而開始拍攝之後，每天都鍛鍊肌肉 。」也謙稱不覺得自己特別性感，認為內在涵養更重要，「其實最近對『知性的性感』比較有感覺」。

「衣袖紅鑲邊」有許多唯美又浪漫的橋段，俊昊提到最讓他心動的場景，就是第15集結尾時，德任的手抓住準備轉身離去的李祘（李算）的龍袍，「我記得看劇本時，也是對這場戲感到臉紅心跳。」這段戲也是女主角首次回應他的心意，讓他的戀情終於有成果，「我十分感同身受角色當下的心情」。

俊昊也感謝台灣粉絲多年來的支持，「對於大家給予如此大的愛，我真的很開心。如果疫情 好轉，想要趕快去台灣見粉絲們。」