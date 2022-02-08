殭屍校園拍第2季？ 導演曝班長是關鍵

「班長」趙怡賢(右)預計會是「殭屍校園」第2季的關鍵人物。（圖：Netflix提供）

「殭屍校園」甫在Netflix 上線，卻已迅速締造驚人成績，盤踞全球排行榜榜首長達9天，就連英國 「衛報」、美國「綜藝報」都撰文盛讚，是否有望推出第2季？導演 李在奎近期接受韓媒訪問，不諱言有此計畫，「如果說第一季是人類的生存，第2季就是殭屍們的生存吧」。

是否會拍第2季，李在奎認為Netflix還沒計畫，但他從一開始就打算續拍，關鍵人物也會是班長南拉、恩智這些不會被殭屍病毒徹底感染的無症狀者，「一般的殭屍病毒是讓人死去然後成為殭屍，但是南拉、 恩智以及奎男卻是在還活著的狀態下成為殭屍」。

至於先前引起外界爭議的「強迫女高中生裸衣拍照」等橋段，李在奎也首次回應，認為這是現實生活發生過的悲劇，只是如實呈現，並非是用刺激畫面吸引觀眾注意，「這個角色比起犧牲生命，更想抹去自己的裸照，我希望看到這些的觀眾能有所感觸」。

李在奎透露該劇能夠大紅，連他自己都意想不到，還說上檔前壓力極大，但他與「魷魚遊戲」導演黃東赫是多年舊識，黃東赫曾在上檔前要他放寬心，「當這部劇獲得佳績的時候，我感覺這兩年就像跑馬燈一樣瞬間閃過」。

然則英媒「Digital Spy」提到曾向Netflix洽談，不過Netflix雖仍在觀望，但非常滿意「殭屍校園」的成績，「這部作品就像殭屍一樣，生命力很強，後續一定會有讓大家滿意的結果」。