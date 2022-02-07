韓劇殭屍校園 Netflix全球收視冠軍 觀眾敲碗第二季

「殭屍校園」就像校園版的「屍速列車」。（圖：Netflix提供）

韓劇「殭屍校園」在春節追劇榜中異軍突起，農曆年前上架後稱霸Netflix全球收視排行冠軍。韓媒看好「殭屍校園」，有望成為「魷魚遊戲 」第二，隨著五大亮點口碑發酵，將持續在各國掀起喪屍熱潮，觀眾們已經迫不及待想看第2季。

改編自同名網路漫畫的「殭屍校園」，以校園霸凌 為核心，引爆喪屍病毒擴散。必看的第一大亮點就是成功地改造原作，拉高劇情張力，尤其當中「半喪屍」的設定，明顯有別於其他作品。

第二大亮點也是全劇成功的關鍵要素之一，靠著平均年齡20歲的新生代演員，演活了個性鮮明的角色。導演 李在奎用心良苦，為了增加號召力，刻意挑選觀眾不熟悉的生面孔，從選角後開始集訓培養默契，所有人表現都達到了他要求的「真實感」。

第三大亮點是喪屍題材必備的逼真特效，搭配上敘事節奏和運鏡手法，讓演員們肢體訓練的成果在專業手法之下發揮最大成效。導演李在奎提醒觀眾在欣賞時務必加大音量、調暗燈光，絕對會有刺激加倍的感受。

此外，人性的刻畫也是「殭屍校園」的重點，成為不可錯過的第四大亮點。從面對同學、老師到親人的異變，包括被霸凌者的反抗，該不該信靠大人等議題，都相當發人深省。

劇中另留下諸多懸念，是緊抓住觀眾的第五大亮點，大家都想知道主角們的後續發展，因此追劇後開始不停敲碗第二季，並立刻關注相關演員。現在包括朴持厚、尹燦榮、趙怡賢、朴所羅門和同樣也有演出「魷魚遊戲」的李瑜美等人全都知名度大漲，後續效應還在持續發燒。