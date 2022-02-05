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崔宇植畫孔劉 把他畫成孔龍 網爆笑：太可愛

娛樂新聞組／綜合報導
崔宇植畫出同公司藝人孔劉畫像，是唯一的非人類。（視頻截圖）
崔宇植畫出同公司藝人孔劉畫像，是唯一的非人類。（視頻截圖）

南韓男星崔宇植演出電影「寄生上流」揚名國際，而他去年和曾合作演出電影的金多美二度搭檔，從「魔女」相殺到電視劇「那年，我們的夏天」相愛，早前更合體現身2021「SBS演技大賞」，雙雙拿下「Director's Awards」，CP感十足的兩人獲得許多劇迷喜愛。

噓！星聞報導，崔宇植在「那年，我們的夏天」飾演「崔雄」，與飾演「國延秀」的金多美之間有著複雜微妙的感情。而劇中「崔雄」是一名插畫家，戲外崔宇植則在公司「Management SOOP」所釋出的「SOOP 的家人們對不起，還有我愛你們❤」影片中公開了他真實的繪畫能力，讓網友看了爆笑，直呼「太可愛啦！」

透過崔宇植筆下所呈現的藝人們，最經典的莫過於男神孔劉的畫像，崔宇植直接畫了一隻恐龍，讓網友大爆笑直呼「孔劉太狠！」、「唯一的非人類，哈哈哈」。就連孔劉看了都吐槽崔宇植，笑稱「其他人至少都還是人，只有我不是」。

而崔宇植筆下的藝人們還包括被他說「有著深邃小鹿眼睛且嘴唇很完美」的金材昱、他認為「雖然沒有表情卻充滿性感魅力的撕漫男」南柱赫、有著漂亮雙眼皮的徐玄振，魅力點在嘴巴的秀智等，最後他也畫了自己的自畫像。

崔宇植畫出同公司藝人畫像。（視頻截圖）
崔宇植畫出同公司藝人畫像。（視頻截圖）

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