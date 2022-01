47歲的台灣名模林志玲(右)2019年與日本男星AKIRA(黑澤良平)結婚。(圖取自facebook.com/EXILEAKIRA.official)

40歲日本 男星AKIRA今天透過社群網站Instagram宣布,跟47歲妻子、台灣名模林志玲 的第一個孩子已出生,並Po出一家三口手牽手的「親子 合照」,不少日本網友紛紛留言獻上祝福。

日本每日體育報導,日本團體放浪兄弟(EXILE)成員AKIRA(黑澤良平)在自己的Instagram上用英文寫著,Thank you for coming into our family!(謝謝來到我們家),並附上一張大小手指特寫的「親子合照」。

AKIRA還說,明天就是農曆新年,在向大家拜年同時也分享這份愛與感謝的心情,並祝願新的一年對大家來說,每一天都是很美好的日子。

AKIRA跟林志玲2011年因演出結緣,2019年6月步入禮堂。

報知體育報導,不少日本網友留言「恭喜啊」、「一定要打造一個幸福的家庭」、「小孩出生了嗎?真是驚喜」等,對兩人喜獲愛的結晶獻上祝福。