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日本娛樂圈爆大量確診 佐佐木希、「處男」男星確診

娛樂新聞組／綜合報導
佐佐木希也確診。（取材自Instagram）
佐佐木希也確診。（取材自Instagram）

日本演藝圈被新冠肺炎攻陷，每天都有大量從業人員確診消息。近期陸續傳出藤岡靛、速水茂虎道染疫，稍早佐佐木希、赤楚衛二也都確診。

日本明星確診數量已經多到新聞媒體推播都來不及，速水茂虎道日前發高燒，同時妻子平山綾也被感染，兩人雙雙確診。演出「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」大紅的赤楚衛二，已經透過經紀公司證實染疫，同樣也是出現發燒症狀。

女神佐佐木希也難逃病毒魔爪，傍晚透過經紀公司表示，PCR檢測結果為陽性，現在身體沒有大礙，已經停工隔離在家療養。

佐佐木希目前正拍攝電視劇「爸爸說我不可以嫁給YouTuber！」，24日就宣布劇組有11人確診，恐怕佐佐木希也是在拍戲當中染疫。東京電視台透露，平常拍攝就會要求定期做PCR檢測，而驗出11名陽性反應。

目前11名確診者都是無症狀或是輕症，因此在家中休養，相關的地點已經進行消毒等必要的措施，另外1月23日並沒有進行拍攝。

赤楚衛二遭到傳染。（圖：KKTV提供）
赤楚衛二遭到傳染。（圖：KKTV提供）

除了上述知名藝人，日本演藝圈還有搞笑團體「東方收音機」的藤森慎吾、女演員芳根京子、SKE48須田亞香里、傑尼斯男團「浪花男子」的藤原丈一郎、高橋恭平與大西流星，以及性感女星小島瑠璃子等人，都在同日確診。

日本 檢測 新冠肺炎

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