宋智雅再哽咽道歉「假名牌爭議」 百萬頻道內容全清空

宋智雅哽咽道歉。（取材自Youtube）

南韓 美妝網紅、YouTube r宋智雅因參加真人秀「單身即地獄」暴紅，但隨後被爆穿戴名牌假貨、白富美人設崩壞，雖然她公開親筆手寫信道歉，但仍遭網友撻伐。24日她上傳一部道歉影片，還將YouTube頻道中所有影片全清空、Instagram也只剩17日的寫的道歉信，引發熱議。

「噓！星聞」報導，24日宋智雅突然上傳一部道歉影片，內容長達3分54秒。一開頭她就先向大家道歉：「對於近期使用山寨品的爭議，我承認的確有用並且全都是我的錯，身為YouTuber 我應該更加謹慎小心才對，結果造成品牌傷害也讓支持者失望，對此真的感到非常抱歉。」

關於為何要穿戴名牌假貨，宋智雅則解釋，一開始只是覺得好看就買了，受到大家的喜愛後過度沉迷於其中，如今感到相當後悔，坦言「對於過去的自己真的很心寒。」她坦言，假貨風波後她每天都在反省自己的行為，說著說著似乎有些哽咽變得無法直視鏡頭。她表示，家人也因為她而受到相當大的打擊：「更深刻感受到自己的錯誤，但這全部都是我的錯，希望各位不要再批評我的家人們，對不起。」

宋智雅強調「我是真心喜愛著freeing（粉絲名稱）的」，表示自己是真心喜愛粉絲，但因為這次風波連這份真心都被認為是假的，讓她相當沮喪。她表示要深刻反省，並將先前上傳的影片全部轉為私人。

影片一出，許多南韓網友態度紛紛轉為批評那些酸民：「既然都道歉了就放過她吧」、「反正這個也是只有想看的會看，都道歉了還要抓著不放，這是讓人別道歉的意思嗎？」、「用一件事就把一個人從社會上埋葬，這是什麼退化的思想。」