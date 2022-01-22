朴信惠嫁崔泰俊 婚紗照美如韓劇畫面

朴信惠換上露肩禮服，身材尚看不出孕態。（取材自Instagram）

南韓 女星朴信惠22日與崔泰俊在首爾舉辦婚禮，她當天一早公開婚紗照，透過媒體與粉絲們分享新婚喜悅。

朴信惠和崔泰俊交往四年多，去年11月閃電結婚。沒多久就傳出好消息，朴信惠已經懷孕，帶球出嫁雙喜臨門。他們這對高顏值夫妻就連婚紗照都拍得像韓劇 劇照，唯美畫面令粉絲讚嘆連連。

朴信惠透過婚紗照分享喜悅。（取材自Instagram）

朴信惠所屬的經紀公司Salt娛樂，率先在官方Instagram發出他們四張絕美婚紗照。照片的風格素淨、優雅，兩人則洋溢幸福笑容，新婚的喜悅展露無遺。Salt娛樂寫下「今天演員朴信惠和演員崔泰俊結婚了，藉此想向喜愛並祝福朴信惠的各位表達深深的感謝。未來朴信惠也會努力展現更好的樣貌，請各位溫暖守護，謝謝大家」。

朴信惠透過婚紗照分享喜悅。（取材自Instagram）

四張婚紗照中，兩張為朴信惠的獨照，她身穿白色禮服，戴著超長頭紗，手上拿著捧花坐在花草、樹葉所的布置當中，有如森林女神般純淨。另兩張為她與崔泰俊的合影，她換上一席露肩蓬裙，展現姣好身材，另一套則為長袖蕾絲禮服，搭配明亮的背景，盡顯優雅氣質。

朴信惠與崔泰俊的婚禮在22日上午11點半舉行，由於兩人都是虔誠基督教徒，婚禮地點就選在位於首爾江東區的教會，現場僅邀請至親好友參加，他們也婉謝各界祝賀花禮，希望能舉行一場簡單、溫馨的婚禮。