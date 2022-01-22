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甩包袱燙鬈髮扮大嬸 女神松嶋菜菜子沒在怕

記者李姿瑩／綜合報導
松嶋菜菜子在記者會上沒修圖的照片難掩老態。（取材自modelpress
松嶋菜菜子在記者會上沒修圖的照片難掩老態。（取材自modelpress

日本女星松嶋菜菜子在最新日劇「隔壁的阿力」中，突破形象扮演迷信大嬸。她燙了一頭鬈髮，穿上不輸給美輪明宏的黃金開運色洋裝，造型從曝光起就令粉絲驚呆，因為她完全不掩飾老態，反而透過化妝加強歐巴桑形象。

48歲的松嶋菜菜子是日劇女神之一，近年作品揮別談情說愛，專攻職人路線，當中又以「家政婦女王」深植人心。她擅長詮釋各行各業的獨立女性，這次放下偶像包袱刻意扮老，在記者會上沒有修圖的照片更難掩老態。

現實中的松嶋菜菜子自2001年嫁給反町隆史後，成為兩個女兒的媽。她事業、家庭兩不誤，女兒們學業成績優異，大女兒在她的安排下已經走上留學之路，而夫妻倆過去出席學校的家庭日、運動會，都曾被拍到同框照片，對形象大為加分。

松嶋菜菜子在「隔壁的阿力」第三度與松本潤合作，過去他們在「流星花園」中演出姊弟，日本媒體至今仍以姊弟稱呼他們。松嶋菜菜子在記者會上完全搶走女主角上戶彩的丰采，直接大嬸魂上身，逼問松本潤「怎麼還沒對象」、「真擔心你能不能結婚」，立刻搶走所有新聞版面。

雖然年近半百，松嶋菜菜子長年保持標準身材，長期執行飲食控制、規律運動，讓自己的狀態接近熟女而非大媽。她至今仍受廣告廠商青睞，從Uber Eats到保健食品都能代言。先前在Uber Eats的廣告中，她故意模仿Matt的化妝風格，把自己畫成蛇精，就算被說是「女神崩壞」也在所不惜。

她的企圖心也展現在「隔壁的阿力」中，就算不是女主角，也要證明可以透過演技突破女神框架，助攻收視創下佳績。

日劇 日本

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