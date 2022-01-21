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銀赫打3劑疫苗仍確診 SJ第3人染疫

娛樂新聞組／綜合報導
銀赫確診新冠肺炎。（取材自微博）
銀赫確診新冠肺炎。（取材自微博）

南韓綜藝節目「Running Man」主持人劉在錫去年底染疫痊癒，近日傳出一起錄影的來賓中有人確診。相關人員透露確診者是南韓男子天團Super Junior成員銀赫（李赫宰），是繼神童、始源後，SJ第三名染疫的成員。

綜合韓媒報導，有電視台相關人員爆料，Super Junior成員銀赫近日身體突然感到不適，於是用快篩進行初步檢測，竟得到陽性結果，但擔心準確度有誤差，馬上接受PCR檢測。銀赫的經紀公司Label SJ表示，「（銀赫）去年12月已接種三劑疫苗，目前只有輕微的症狀，所有的行程都將中斷，也確認了銀赫沒有跟其他成員密切接觸，全部成員與工作人員以防萬一，隨時準備進行檢查」。

「Label SJ」之後證實銀赫確診，成為繼神童、始源後，SJ第三名染疫的成員。

銀赫打了三劑疫苗仍確診，他日前才參加韓綜「Running Man」錄影，因此節目主持班底們劉在錫、金鐘國、宋智孝、池錫辰、哈哈、全昭旻、梁世燦，同一集的來賓和工作人員們，都去進行PCR檢測，是否有其他人確診還需要等最終結果；劉在錫才剛確診痊癒，如今可能再度染疫，令觀眾很不捨。

劉在錫與哈哈參與的MBC節目「玩什麼好呢？」也傳出演出者染疫，正在錄製新年特輯的兩人得知消息後立刻中斷錄影，前往篩檢站PCR檢驗，其他成員前女團「Lovelyz」的美珠、申鳳善、鄭俊河也依照指示採檢。

檢測 疫苗 南韓

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