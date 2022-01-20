日版「來自星星的你」 選角挨轟沒氣場

全智賢與金秀賢主演的韓劇「來自星星的你」，八年前風靡全亞洲。（取材自微博）

由全智賢與金秀賢主演的韓劇「來自星星的你」八年前掀起旋風，日本 日前買下版權翻拍，由模特兒出身的山本美月搭檔福士蒼汰演出，卻引來日韓網友的負面聲浪，多數網友認為選角完全無法展現全智賢與金秀賢的超強氣場。

鏡週刊報導，「來自星星的你」描繪外星人都敏俊與人氣女明星千頌伊的愛情故事。福士蒼汰2013年在與廣末涼子合作的日劇 「來自星星的他」便演過外星人，這回是二度挑戰外星人角色。

「CanCam」雜誌模特兒出身的山本美月化身日版千頌伊，她坦言：「接下這個角色後覺得壓力很大。不過看完劇本後，發現她演的這個角色和原著中有些不同的地方，讓我很想挑戰看看。」

另據ETtoday報導，日網對於「來自星星的你」翻拍反應兩極，網友吐槽「做不出好看的原創劇老是翻拍他國的，乾脆不要拍了」、「不是主演的兩人的錯，是因為韓版主角的演技還有導演 才會這麼轟動，日本是辦不到的，大概看一集就棄了」、「原版的很好真不想被翻拍」。

事實上，「來自星星的你」已經不是首度被翻拍，2017年被翻拍菲律賓版，2019年被翻拍泰國版，然而當地觀眾仍反應平平。