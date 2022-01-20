旱鴨子演溺斃戲 張娜拉勇敢「下海」

張娜拉是個旱鴨子，卻要演溺斃戲。（取材自微博）

南韓 女星張娜拉主演驅魔奇幻劇「大發不動產」，劇中飾演驅魔師、不動產社長，專門淨化鬧鬼房，一場被鬼魂拉進水中險些溺斃戲，在她的詮釋下，令觀眾感到無比窒息、喘不過氣來，回憶這場戲，她直言自己雖不會游泳 ，卻很喜歡泡水，拍攝過程沒感覺特別辛苦。

張娜拉是個旱鴨子，卻要演溺斃戲。（圖： 八大電視提供）

張娜拉拍戲吃苦當吃補，儘管劇中不少動作戲、驚險鏡頭，她從不喊苦，連在極深的水池中拍險溺斃戲，也不因自己是旱鴨子而排斥「下海」；因是驅魔師，劇中張娜拉總是穿著一身黑，角色脾氣暴躁，生氣時就是打沙包、練拳當作發洩，而私下的她，紓壓方式也很特別，很多人會「氣到睡不著」，張娜拉則是碰到心情不好、生氣時，「如果說出來感覺會更累，我就會想辦法讓自己去睡一覺，也因為有這樣的習慣，每次心情不好，我就想睡覺，醒來後心情就會好很多。」

劇中，張娜拉老板著一張臉、脾氣又暴躁，鄭容和則性格陽光活潑，兩人酷女暖男角色呈現反差，但張娜拉卻有不同看法，認為兩人角色個性類似，對身邊人用心、多情，「對於錯誤的事情，也都是無法輕易放過的性格。」並解釋角色會時常板著一張臉的心境，「除了因為不相信任何人，也是因為她會看到別人看不到的東西，所以常無法說出實話。」