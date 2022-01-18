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認了穿戴假名牌 宋智雅親筆信致歉 刪爭議照片

記者李姿瑩／綜合報導
宋智雅人紅是非多，被抓包穿戴山寨貨。（取材自Instagram）
宋智雅人紅是非多，被抓包穿戴山寨貨。（取材自Instagram）

韓國實境秀「單身即地獄」中的人氣成員宋智雅現在成為網路話題人物，她人紅是非多，過去整形、情史等等全被挖出，如今又被踢爆穿戴山寨假名牌，與白富美人設差很大。

宋智雅稍早公開親筆信致歉，同時也把爭議照片刪除，承認自己用了假貨。宋智雅原本就是網美，在節目播出後更一夕暴紅，成為女性效仿對象，也成為品牌寵兒。她在親筆信中坦言，自己做了「最不好的示範」，為此致上最誠摯的歉意，「所有假貨的照片我都已經刪除了，對於把自創品牌當做夢想的我而言，真的會好好反省，並向所有被冒犯的品牌道歉。」

「單身即地獄」捧紅多名高顏值成員，宋智雅更成為不少女性效仿目標，她原本的網美生活更加華麗，三不五時跟名牌產品合照。如今有網友踢爆，仔細看宋智雅的穿搭，當中隱藏了「激似款」，根本不是正品。

像是她在IG上分享帶著「梵克雅寶」（Van Cleef & Arpels）項鍊，市價高達570萬韓元（約4780美元），但宋智雅配戴的款式卻與官方商品有些不同。而她在節目中撞衫「BLACKPINK」Jennie，更被揪出該款衣服早就停產。此外，宋智雅還穿了Dior從未出過的小可愛，是韓國評價網站的致敬款，只要約14美元。

但這些聲浪無損宋智雅在網路世界中的地位，她現在已經是各大廠商爭相邀約的寵兒，品牌都希望能透過她為產品加分。

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