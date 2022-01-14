我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「放逐」安德魯王子

約克維奇恐3年不能打澳網 律師批澳洲「懲罰性」決定

憂鬱症、恐慌症狀惡化 韓團SHINee泰民轉替代役

中央社／首爾14日電
SHINee的泰民正在服兵役。（本報資料照片）
SHINee的泰民正在服兵役。（本報資料照片）

韓團SHINee所屬經紀公司SM娛樂表示，成員泰民在入伍後憂鬱症及恐慌症狀惡化，今天起轉服替代役。

韓聯社等韓媒引述SM娛樂聲明報導，泰民以前就患有憂鬱症及恐慌症，入伍後也持續接受治療與諮商，但最近症狀惡化，軍方判斷已無法在接受治療同時維持一般軍中生活，因此決定將泰民轉編為替代役。

SM娛樂表示，今後將盡力協助泰民專注於治療與靜養。

歌迷得知這項消息後紛紛在社群網站上發文，對泰民表達支持與愛意，希望他的狀況能早日改善。

有南韓網友在論壇留言自稱泰民是訓練所同期，「（泰民）即使生病了也在努力訓練，儘管每天都會吃6~8粒安眠藥和助眠藥，但還是會做噩夢驚醒，每晚還要服額外的藥物，儘管如此，還是會笑著面對我們」。​​​​

這並非SM娛樂旗下藝人首次傳出深受身心問題所擾，與泰民同團成員鐘鉉在2017年因憂鬱症選擇輕生。

現年28歲的泰民去年5月以陸軍現役軍人身分入伍，新訓結束後編入陸軍軍樂隊服役。

泰民在2008年以團體SHINee出道，2014年首次以個人身分發行迷你專輯，在團體成員相繼入伍期間也活躍於日本、韓國等地；2019年更擔任SM娛樂與美國國會音樂（CMG）合作推出的男子團體SuperM隊長，與6名師弟攜手出輯，作為歌手、舞者及演員實力都備受肯定。

憂鬱症 社群網站 日本

上一則

中國主持人金星講話太犀利 又因嗆辣被「封殺」了？

下一則

戴綠帽被虧 黃子韜激動反擊：我就不信這個邪

延伸閱讀

陸軍鼓勵專業人才從軍 簽6年約給入伍獎金5萬

陸軍鼓勵專業人才從軍 簽6年約給入伍獎金5萬

導盲犬溫暖相伴 資訊教師克服憂鬱症轉為校園心靈捕手

導盲犬溫暖相伴 資訊教師克服憂鬱症轉為校園心靈捕手
防疫讓人變宅 憂鬱症、焦慮症也增加

防疫讓人變宅 憂鬱症、焦慮症也增加
新聞周刊：美陸軍研發成功超級疫苗 抗所有變種病毒

新聞周刊：美陸軍研發成功超級疫苗 抗所有變種病毒

熱門新聞

李靚蕾(左)和王力宏的恩愛畫面已成歷史。(本報資料照片)

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

2022-01-11 20:29
李靚蕾。圖／摘自微博

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

2022-01-11 11:03
王力宏。圖／摘自臉書

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

2022-01-11 14:20
李靚蕾與友人合照被挖出。(取材自Instagram@spencer_chu)

李靚蕾被挖舊照「半夜緊貼男性」真相曝光糗了

2022-01-08 01:46
尼可拉斯凱吉（右）與芝田璃子宣告將迎接彼此愛的結晶誕生。（美聯社）

「父女戀」尼可拉斯凱吉再當爸 孩子比孫子還小

2022-01-07 00:23
布蘭妮去年11月才奪回財產與生活的自主權。（路透資料照片）

布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸

2022-01-07 13:07

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款