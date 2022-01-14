憂鬱症、恐慌症狀惡化 韓團SHINee泰民轉替代役

SHINee的泰民正在服兵役。（本報資料照片）

韓團SHINee所屬經紀公司SM娛樂表示，成員泰民在入伍後憂鬱症 及恐慌症狀惡化，今天起轉服替代役。

韓聯社等韓媒引述SM娛樂聲明報導，泰民以前就患有憂鬱症及恐慌症，入伍後也持續接受治療與諮商，但最近症狀惡化，軍方判斷已無法在接受治療同時維持一般軍中生活，因此決定將泰民轉編為替代役。

SM娛樂表示，今後將盡力協助泰民專注於治療與靜養。

歌迷得知這項消息後紛紛在社群網站 上發文，對泰民表達支持與愛意，希望他的狀況能早日改善。

有南韓網友在論壇留言自稱泰民是訓練所同期，「（泰民）即使生病了也在努力訓練，儘管每天都會吃6~8粒安眠藥和助眠藥，但還是會做噩夢驚醒，每晚還要服額外的藥物，儘管如此，還是會笑著面對我們」。​​​​

這並非SM娛樂旗下藝人首次傳出深受身心問題所擾，與泰民同團成員鐘鉉在2017年因憂鬱症選擇輕生。

現年28歲的泰民去年5月以陸軍現役軍人身分入伍，新訓結束後編入陸軍軍樂隊服役。

泰民在2008年以團體SHINee出道，2014年首次以個人身分發行迷你專輯，在團體成員相繼入伍期間也活躍於日本 、韓國等地；2019年更擔任SM娛樂與美國國會音樂（CMG）合作推出的男子團體SuperM隊長，與6名師弟攜手出輯，作為歌手、舞者及演員實力都備受肯定。