孫藝真40歲被嫌老 網喊：她的美是公共財

南韓女星孫藝珍迎來40歲生日，曝光工作人員送她的禮物。(取材自Instagram)

戀愛中的女人最美麗，受到愛情滋潤的韓星孫藝真，近期正在拍攝新戲「三十九」，因著好人緣而狂曬應援咖啡 車照片，每一張都有她獨特的「漂亮姐姐」風采，自信、大方，笑起來彎彎的眼睛相當迷人，好感度持續暴增，也讓她instagram追蹤人數屢創新高。

不僅如此，戲中飾演江南皮膚科院長的她出生在富裕家庭，有著慈祥的父親、母親以及溫柔的姊姊，也造就了她在劇中的個性，無疑就是位溫柔善良的千金小姐。而作為皮膚科院長，孫藝真在劇中的造型也顯得知性、優雅，同時也非常俐落大方，每一套服裝都可稱作是OL穿搭範本。

日前孫藝真迎來40歲的生日，隔了一天後，在instagram曝光片場工作人員為她慶生的畫面。網友紛紛獻上祝福，卻有網友嫌40歲的她已現老態。

人緣極好的孫藝真，收到成堆禮物，還有她手捧著精緻蛋糕，對著鏡頭甜笑的照片。大部分網友不覺得她老，甚至公開表示「她的美是韓國公共財」。

就連小S 也在臉書 談起孫藝真的生日照，表示看起來沒修圖很真實，「網友又在那邊雞歪，說她老什麼的，明明就是漂亮的啊；到底要怎樣，大修圖，你們嫌假，不修圖，又要嫌老。」