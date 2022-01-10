我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

約克維奇可入境了 澳洲法官裁定立刻釋放

金球獎影帝影后出爐 「犬山記」奪大獎

「魷魚遊戲」吳永秀奪金球獎男配角：我是個不錯的傢伙

娛樂新聞組／綜合報導
吳永秀因「魷魚遊戲」創金球獎紀錄，成為第一位獲獎南韓演員。圖／摘自Netflix
吳永秀因「魷魚遊戲」創金球獎紀錄，成為第一位獲獎南韓演員。圖／摘自Netflix

第79屆金球獎雖然因主辦單位—好萊塢外籍記者協會多年來一堆弊端被揪出導致影視圈全面抵制，仍然在得獎名單寫下新的紀錄，紅遍歐美的「魷魚遊戲」以韓劇之姿獲得提名，劇中扮演神秘老頭吳一男的資深男星吳永秀，更因此獲得電視類最佳男配角獎，打敗「繼承之戰」（Succession）基倫克金（Kieran Culkin）、「晨間直播秀」（The Morning Show）比利庫達普（Billy Crudup）等強勁對手，成為金球獎史上首位得獎的南韓演員。

不過同樣獲得提名的「魷魚遊戲」男主角李政宰，在爭取最佳戲劇影集男主角上，輸給了「繼承之戰」傑瑞米史壯（Jeremy Strong），沒能為南韓演員在下一城。

早先「魷魚遊戲」趁大紅之勢，李政宰等主角風光前進美國造勢，吳永秀因年事已高並未隨行，卻不減他的人氣，不過在製播「魷」劇的Netflix和其他大公司都抵制金球獎、沒有人出席頒獎的情況下，吳永秀的這座破紀錄金球獎多少也被減損了一些光彩。

不過韓媒致電給吳永洙傳達喜訊時，他好一陣子說不出話來，之後感性表示，「這是我人生第一次想要對自己說，我是個很不錯的傢伙。」

金球獎 魷魚遊戲 提名

上一則

都美竹大改造要進娛樂圈？ 吳亦凡粉絲罵翻

下一則

五官精緻 劉燁11歲混血兒撞臉網紅丁真

延伸閱讀

金球獎／電視類老將當道 凱特溫絲蕾與「媽媽」獲視后

金球獎／電視類老將當道 凱特溫絲蕾與「媽媽」獲視后
金球獎／2代蜘蛛人出頭天 安德魯加菲獲音樂喜劇類影帝

金球獎／2代蜘蛛人出頭天 安德魯加菲獲音樂喜劇類影帝
金球獎／走紅好萊塢近30年 威爾史密斯終於奪影帝

金球獎／走紅好萊塢近30年 威爾史密斯終於奪影帝
金球獎揭曉在即 魷魚遊戲、繼承之戰氣勢五五波

金球獎揭曉在即 魷魚遊戲、繼承之戰氣勢五五波

熱門新聞

王力宏目前形象重挫。取材自微博

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

2022-01-04 09:33
李連杰與老婆利智、兩個女兒一家合照。 （取材自Instagram）

李連杰女兒秀出跨年家宴照 媽媽利智美艷舊照也曝光

2022-01-01 20:05
王力宏(左)和李靚蕾的恩愛畫面已成歷史。 取材自微博

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

2022-01-01 18:03
成龍批評有些年輕演員「遲到早退」，不肯吃苦又要動作漂亮。(取材自微博)

成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星

2022-01-06 02:30
李靚蕾與友人合照被挖出。(取材自Instagram@spencer_chu)

李靚蕾被挖舊照「半夜緊貼男性」真相曝光糗了

2022-01-08 01:46
王力宏(右)、李靚蕾的恩愛畫面已成歷史。取材自微博

「蕾神鎚王」番外篇 王力宏離婚協議曝光了

2022-01-04 01:21

超人氣

更多 >
全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價
mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」

mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」
紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬

紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬
至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火
李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天

李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天