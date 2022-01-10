「魷魚遊戲」吳永秀奪金球獎男配角：我是個不錯的傢伙

吳永秀因「魷魚遊戲」創金球獎紀錄，成為第一位獲獎南韓演員。圖／摘自Netflix

第79屆金球獎 雖然因主辦單位—好萊塢外籍記者協會多年來一堆弊端被揪出導致影視圈全面抵制，仍然在得獎名單寫下新的紀錄，紅遍歐美的「魷魚遊戲 」以韓劇之姿獲得提名 ，劇中扮演神秘老頭吳一男的資深男星吳永秀，更因此獲得電視類最佳男配角獎，打敗「繼承之戰」（Succession）基倫克金（Kieran Culkin）、「晨間直播秀」（The Morning Show）比利庫達普（Billy Crudup）等強勁對手，成為金球獎史上首位得獎的南韓演員。

不過同樣獲得提名的「魷魚遊戲」男主角李政宰，在爭取最佳戲劇影集男主角上，輸給了「繼承之戰」傑瑞米史壯（Jeremy Strong），沒能為南韓演員在下一城。

早先「魷魚遊戲」趁大紅之勢，李政宰等主角風光前進美國造勢，吳永秀因年事已高並未隨行，卻不減他的人氣，不過在製播「魷」劇的Netflix和其他大公司都抵制金球獎、沒有人出席頒獎的情況下，吳永秀的這座破紀錄金球獎多少也被減損了一些光彩。

不過韓媒致電給吳永洙傳達喜訊時，他好一陣子說不出話來，之後感性表示，「這是我人生第一次想要對自己說，我是個很不錯的傢伙。」