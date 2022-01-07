金宣虎拒廣告、見面會 今年只拍這部電影

金宣虎2022年將一心集中在電影「憂鬱的熱帶」的活動。（取材自Instagram）

南韓 演員金宣虎因前女友的爆料文毀事業，後來有媒體出面曝光他們聊天紀錄，他的形象才好轉。神隱近三、四個月，韓媒近日再曝，他拒絕所有見面會、廣告的提案，今年只集中在電影 「憂鬱的熱帶」的活動。

綜合ETtoday、韓星網報導，與金宣虎親近的相關人士透露，金宣虎目前正在拍攝電影「憂鬱的熱帶」，這將是他今年唯一的作品，其他活動一概不接。他拒絕所有新作品和廣告邀約，對已經代言的品牌，也拒絕續約；他甚至回絕舉辦海外見面會的提案。

據報導，「憂鬱的熱帶」講述一位夢想成為拳擊選手的少年，有著南韓父親加上菲律賓母親的血統，為了尋找父親而回到南韓，卻成為神秘人的目標而遭受追逐。金宣虎飾演對於少年既像是幫助者又像是妨礙者的謎樣人物，該片已在12月進入讀劇本的排練。

金宣虎雖然因私生活中斷演藝活動，但人氣仍然居高不下。去年在亞洲明星盛典（2021 Asia Artist Awards）獲得RET人氣男演員獎和U+偶像Live人氣獎，一舉拿下男演員人氣獎「雙榜」;在南韓蓋洛普發佈的「2021年最閃耀男演員」榜單中也高居第一位。

對此，大批粉絲紛紛支持表示「加油吧！不要辜負大家對你的喜歡」、「這是一個很棒的演員該有的態度，專注做到最好」、「期待看到很棒的作品」。