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「魷魚遊戲」抵制金球獎 李政宰跟隨Netflix不出席

記者陳建嘉／即時報導
李政宰以「魷魚遊戲」入圍北美金球獎視帝。(圖:Netflix提供)
李政宰以「魷魚遊戲」入圍北美金球獎視帝。(圖:Netflix提供)

49歲南韓影帝李政宰去年以「魷魚遊戲」紅遍全世界，更順勢以該劇入圍北美金球獎視帝，但因為主辦方好萊塢外籍記者協會爭議眾多，不僅有種族歧視之嫌，更有賄賂、性騷擾等醜聞，湯姆克魯斯等影星更退回自己的金球獎座以示抗議，如今李政宰也證實自己不會出席金球獎。

「綜藝報」指出，好萊塢外籍記者協會被踢爆87名記者中沒有非裔成員，導致金球獎惹來種族歧視之嫌，雖然協會立刻增加許多新成員，但是抵制活動仍是風起雲湧，先前主辦單位向各經紀公司、公關公司詢問出席名單，尚未有人回應，而主辦單位迄今既然連典禮地點、細節都未公布，僅透露出席人員必須提供疫苗接種證明、PCR陰性證明，還得再接受快篩。

李政宰、鄭好娟。(取材自Instagram)
李政宰、鄭好娟。(取材自Instagram)

如今，包括Netflix、亞馬遜、華納兄弟影業都表示會抵制金球獎，Netflix去年最熱門電視劇「魷魚遊戲」一口氣入圍3大獎，包括電視類最佳劇情類影集、最佳男主角李政宰、最佳男配角吳永秀，是韓劇第一紀錄，但是劇組皆不會出席。

韓媒「STARNEWS」指出李政宰原本有計畫一趟美國行，不僅要去金球獎，也會出席同日舉行的廣播影評人協會獎，但最近全球疫情再度肆虐，再加上Netflix抵制，幾經思量後，李政宰決定缺席，並透過經紀公司表示他的想法，「能夠入圍金球獎真的相當感謝，但最終決定不出席頒獎典禮。如同媒體報導，這回金球獎Netflix並不打算派出任何作品參與，加上疫情的狀況和相關隔離規定，多重考量下做出了這樣的決定。」

金球獎 種族歧視 Netflix

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