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惡女金素妍 首捧SBS演技大獎暴哭

娛樂新聞組╱綜合報導
金素妍在「上流社會」中眼神超殺，完美詮釋惡女。(圖：東森提供)
金素妍在「上流社會」中眼神超殺，完美詮釋惡女。(圖：東森提供)

SBS演技大賞2021頒獎典禮熱鬧舉行，女主角獎分別由「紅天機」金裕貞和「One The Woman」李荷妮奪得。其中金裕貞獲獎時流下感動的眼淚，她感謝劇組上下都非常認真用心地聆聽她的聲音，這令她覺得責任更大，希望日後也能成為聽取別人內心的演員；而婚後首次現身的李荷妮則笑言想把獎項送給老公。

男主角獎由「模範的士」李帝勳及「One The Woman」李相侖獲得。李相侖感恩遇到一個好團隊，讓他有機會得獎，對他來說就像禮物一樣；李帝勳亦暗示劇集可能有第二季，雖然未知會是甚麼時候，但他也十分期待。

今年的「大獎」則由「上流社會」金素妍大熱奪得，她講到：「28年前在SBS做綠葉，想不到SBS今天給我這麼大的獎項。」金素妍雖然一上台就哭成淚人，但她也不忘逐位演員多謝。最後當然有提到老公李尚禹，感謝對方一直給予她支持及鼓勵，成為她的支柱。

奪下最佳男子新人獎的趙炳圭，今年捲入校園霸凌加害者疑雲，消失近一年，走過醜聞後，成為頒獎典禮上第一個上台的明星。

女子新人獎則由「Penthouse上流戰爭」韓智賢與崔藝斌雙雙獲獎，另外正在熱播的「那年，我們的夏天」女配角盧正義也獲得同樣獎項。

提名 霸凌

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